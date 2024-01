Nieuwe ronde Slimme Zorg Estafette (SZE) vanaf 29 januari 2024

De editie van 2023 was, met bijna 300 activiteiten verspreid over vier regio’s en 4.427 deelnemers, een inspirerend succes. Deze activiteiten reikten van informatieve sessies tot interactieve workshops; stuk voor stuk gericht op het delen van kennis en expertise in de zorgsector.

Doel van ZonMw

ZonMw, de organisator van de SZE, streeft ernaar om innovatie in de zorg te stimuleren en kennisuitwisseling te bevorderen. Deelnemers worden aangemoedigd om eigen activiteiten te organiseren en deel te nemen aan bestaande evenementen. In de praktijk versterkt deze kennismarathon samenwerkingen die het eigen domein overstijgen. Tevens maken deelnemers elkaar enthousiast en zijn er initiatieven voor kennisdeling en opschaling.

Uitgelichte bijeenkomsten SZE

Met honderden activiteiten en duizenden deelnemers wordt er ook in 2024 een heuse kennismarathon – met vele sessies, workshops en events – verwacht. We lichten er nu alvast twee uit: Op 30 januari 2024 organiseert Vita Valley een sessie getiteld ‘Leven Lang Ontwikkelen’, gericht op e-health en de implementatie ervan. Deelnemers krijgen inzichten in de ‘Stimuleringsregeling E-health Thuis’ (SET) en kunnen een implementatiescan uitvoeren. Een ander evenement vindt plaats op 21 februari, waar Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl een matchingevent organiseren voor zorginnovators uit regio Zuid. Dit event faciliteert contact tussen mensen die innovatieve plannen hebben en belangrijke partijen zoals zorgverzekeraars en overheidsinstellingen.

Programma SZE 2024

De estafette beweegt zich door Nederland volgens een vast schema, waarbij de startende regio na afloop het stokje overdraagt aan de volgende:

Regio Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland): 29 januari t/m 2 februari.

Regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 5 t/m 9 februari.

Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 12 t/m 16 februari.

Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): 19 t/m 23 februari