Nieuwe triagestandaard voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg

De Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) ontwikkelt in een pilotfase nieuwe triage-instrumenten voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Daarmee speelt de organisatie in op een urgente behoefte: passende en efficiënte triage voor kwetsbare doelgroepen buiten de acute zorg.

Het zorglandschap verandert snel. Het aantal 75-plussers verdubbelt richting 2050, terwijl het aantal zorgprofessionals daalt. Toch worden ouderen en mensen met een beperking vaak onnodig doorverwezen naar de spoedeisende hulp (SEH). De reden: de huidige triagestandaarden zijn primair ontwikkeld voor de acute zorg en onvoldoende afgestemd op de complexe en unieke zorgvragen van deze groepen. “Het is urgent dat we onze standaard uitbreiden voor deze doelgroepen,” stelt Bart van der Geest, algemeen directeur van Stichting NTS.

NTS GZ en NTS V&V: triage op maat

Met de introductie van NTS GZ (gehandicaptenzorg) en NTS V&V (verpleging en verzorging) wordt triage afgestemd op cliënten die langdurige zorg ontvangen. Denk aan mensen die in een zorginstelling wonen, thuiszorg krijgen of in een aanleunwoning verblijven. In deze zorgcontext is passende triage essentieel om over- of onderbehandeling te voorkomen.

De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals uit het veld: van specialisten ouderengeneeskunde tot verpleegkundigen en SEH-artsen. “Specifieke doelgroepen hebben specifieke zorg nodig – en dat begint bij triage,” zegt Tessa Postuma, voorzitter van de redactieraad van NTS.

Meer duidelijkheid, minder versnippering

Door triage beter te laten aansluiten op de realiteit van ouderen en mensen met een beperking, ontstaat er meer grip op de zorgvraag, zowel voor zorgverleners als cliënten. Jet Wiechers, directeur bij Novicare, benadrukt het belang van nuance: “Sommige ziektebeelden uiten zich bij ouderen ernstiger, andere juist subtieler. Die verschillen moet je herkennen in triage.”

De voordelen van een aangepaste standaard zijn breed merkbaar:

Cliënten en naasten krijgen sneller duidelijkheid en zorg op de juiste plek.

Zorgprofessionals kunnen efficiënter en eenduidiger handelen.

De zorgketen profiteert van meer overzicht en minder versnippering.

Naar toekomstbestendige triage

De NTS is al sinds 2005 de landelijke standaard voor urgentiebepaling in de acute zorg en wordt gebruikt door huisartsenposten, SEH’s en ambulancezorg. De uitbreiding naar langdurige zorg sluit aan bij bredere innovaties van de stichting, zoals het project Safety First en de integratie met digitale zorgvoorbereiding. “Met deze pilot zetten we een belangrijke stap richting toekomstbestendige, passende zorg voor iedereen,” aldus Alja Sluiter, medisch directeur bij NTS.

Een andere ontwikkeling waar de NTS, samen met DigiDok en Topicus, volop aan werkt is het project 'Digitale triagevoorbereiding'. Het doel is om triage-inhoud beschikbaar te stellen voor digitale zorgtoepassingen, zodat patiënten hun zorgvragen beter kunnen voorbereiden en zorgprofessionals sneller en veiliger kunnen triëren. Dankzij deze samenwerking wordt een gecertificeerde en uniforme triage-inhoud ontwikkeld die beschikbaar komt voor alle ICT-leveranciers. Dit betekent dat triage-informatie in apps en systemen voortaan altijd op dezelfde professionele standaard gebaseerd is, ongeacht via welk platform de patiënt zijn of haar zorgvraag voorbereidt. Na afronding van het project (eind 2026) is de triage-inhoud breed beschikbaar. Met dit initiatief draagt NTS bij aan de doorontwikkeling van digitale zorg en een toekomstbestendig triagesysteem.