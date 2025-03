Digitalisering triagevoorbereiding met de NTS-standaard

De Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) werkt volop aan de digitalisering van triageprocessen. De volgende grote stap die nu gezet wordt betreft het project ‘Digitale triagevoorbereiding’ – een samenwerking met DigiDok en Topicus. Hiermee wordt triage-inhoud beschikbaar gesteld voor digitale zorgtoepassingen. Doel hiervan is om te komen tot één uniforme landelijke standaard waarmee patiënten hun zorgvragen beter kunnen voorbereiden en zorgprofessionals sneller en veiliger kunnen triëren.

Al 14 jaar geldt de NTS als de professionele standaard voor triage binnen de acute zorg, zoals huisartsenposten, ambulancediensten en de spoedeisende hulp. Met de digitalisering van triage-inhoud wordt deze expertise breder ingezet.

Standaardisatie van digitale triage

Dankzij de samenwerking met DigiDok en Topicus (bekend van spreekuur.nl) wordt een gecertificeerde en uniforme triage-inhoud ontwikkeld die beschikbaar komt voor alle ICT-leveranciers. Dit betekent dat triage-informatie in apps en systemen voortaan altijd op dezelfde professionele standaard gebaseerd is, ongeacht via welk platform de patiënt zijn of haar zorgvraag voorbereidt.

Digitale triagevoorbereiding biedt voordelen voor zowel patiënten als zorgprofessionals. Patiënten kunnen met behulp van een app hun klachten gestructureerd in kaart brengen en ontvangen indien mogelijk direct zelfzorgadviezen. Dit helpt onnodige bezoeken aan de spoedzorg te voorkomen. Tegelijkertijd stroomlijnt de uniforme triage-inhoud de zorgprocessen: zorgverleners krijgen sneller een goed onderbouwd beeld van de situatie, waardoor zij efficiënter en gerichter kunnen handelen. "Allen profiteren: de patiënt, de professional én het vertrouwen in digitale zorg groeit", aldus Alja Sluiter, medisch directeur NTS.

Voordelen voor patiënten:

Beter voorbereid het gesprek met de zorgverlener aangaan.

Zelfzorgadviezen helpen onnodige spoedzorg te voorkomen.

Voordelen voor zorgprofessionals:

Snellere en efficiëntere triage door gestroomlijnde digitale voorbereiding.

Laag-urgente zorgvragen worden beter opgevangen en doorverwezen.

Kwaliteitsborging via het officiële NTS-keurmerk.

Voordelen voor ICT-leveranciers:

Uniforme, gecertificeerde triagecontent zonder dat eigen ontwikkeling nodig is.

Na afronding van het project (eind 2026) is de triage-inhoud breed beschikbaar.

Met dit initiatief draagt NTS bij aan de doorontwikkeling van digitale zorg en een toekomstbestendig triagesysteem. Door de samenwerking tussen zorgverleners, technologische partners en patiënten wordt niet alleen de efficiëntie verhoogd, maar ook het vertrouwen in digitale zorg versterkt.

"Eén centrale bron voor NTS-triagecontent legt de basis voor veilige en efficiënte digitale zorg", zegt Daan Verbree van Topicus. Inez Teunissen van DigiDok voegt daar aan toe: "Met de juiste voorbereiding krijg je de juiste zorg op de juiste plaats."

NTS integratie in HIS

In 2021, tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie, werd een pilot uitgevoerd waarbij Nederlandse Triage Standaard (NTS) werd geïntegreerd in het huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze pilot, uitgevoerd door Huisartsen Uden en Fonkelzorg Den Bosch, had als doel de kwaliteit van zorg te verhogen en de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Door de NTS te integreren in het HIS konden assistentes telefoontjes van patiënten gestructureerd beoordelen, wat leidde tot een medisch kwalitatief geborgde urgentiebeoordeling en efficiëntere telefonische triage. Patiënten profiteerden van gerichtere vragen, betere inschatting van hun zorgvraag en relevante zelfzorgadviezen, wat vaak een bezoek aan de praktijk overbodig maakte en wachttijden verkortte.