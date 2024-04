Nieuwe update SNOMED versterkt eenheid van taal

Het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED voor zorgprofessionals wordt voortdurend verbeterd en verder uitgebreid. Vorig jaar stonden er in deze gigantische database al 268.000 medische begrippen omschreven, en dat aantal is inmiddels anno april 2024 gestegen tot bijna 280.000. Door het voortdurend uitbreiden van deze mega woordenschat krijgt de Eenheid van Taal in de zorgsector een boost.

Nederlandse extensie SNOMED

Gebruikers van SNOMED, zoals ziekenhuizen en ICT-leveranciers, krijgen met deze release de beschikking over nog meer medische begrippen en hun synoniemen. Het doel van Eenheid van Taal is de standaardisatie van medische begrippen zodat zorgverleners, patiënten en computers internationaal kunnen uitgaan van dezelfde betekenis. In de Nederlandse extensie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. 147 nieuwe concepten toegevoegd;

2. 184 nieuwe vertalingen toegevoegd;

3. 89 concepten gedeactiveerd.

Nationale terminologie server

Met deze uitbreiding beschikken zorgverleners volgens Nictiz over nog meer medische begrippen en hun synoniemen. SNOMED biedt hen zo de mogelijkheid bij te blijven met de internationale ontwikkelingen rondom (de creatie van) medische begrippen en de registratie hiervan. In september 2022 is het release-formaat van de SNOMED-release aangepast. Hoewel dit al werd medegedeeld via de releasenotes, was de impact van het in gebruik nemen van patiëntvriendelijke termen via de Nationale TerminologieServer (NTS) op de gebruikers niet duidelijk genoeg omschreven.

Omdat dit vragen opriep, is nu de handleiding van NTS bijgewerkt. Hierin staat de gebruikte werkwijze om patiëntvriendelijke termen op te halen uitgebreid beschreven. Nieuw in deze versie is onder andere de referentieset met GGZ-diagnosen. Dit zijn SNOMED-concepten die afkomstig zijn uit de GGZ Diagnoselijst. Deze is opgesteld door GGZ Nederland en zal dienen als waardenlijst in de zib Probleem.

Nictiz beheert SNOMED

Nictiz beheert SNOMED in Nederland. Daartoe is het SNOMED National Release Center (NRC) opgericht. Hier zijn het licentiebeheer, ondersteuning aan ICT-leveranciers en het uitbrengen van nieuwe releases van SNOMED ondergebracht. Met de Nationale Terminologieserver biedt Nictiz een gebruiksvriendelijke methode om toegang te krijgen tot deze nieuwste SNOMED-editie in het FHIR R4-formaat. Als je vragen hebt over dit onderwerp, kun je sinds kort vragen stellen via de Nictiz Servicedesk. De servicedesk is het nieuwe centrale loket voor alle vragen, bevindingen en verzoeken met betrekking tot bijvoorbeeld terminologie.