Nieuwe Wholebody PET/CT-scanner voor AVL

De technologie van PET/CT-scanners bestaat al een jaar of 25. Het eerste prototype van een PET/CT-scanner werd in 1998 operationeel, ontworpen en gebouwd door CTI PET Systems in Knoxville (nu Siemens). Het combineren van PET en CT-technologie biedt steeds meer mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het opsporen van verschillende soorten kanker. De afgelopen jaren zijn er ook steeds betere mogelijkheden om goede full-body scans te maken. Vroege modellen konden het hele lichaam nog niet in één keer scannen, hetgeen resulteerde in langere procedures en mogelijk minder coherente beeldvorming. De nieuwe Siemens Vision Quadra is in staat tot een scherpe full-body imaging in één enkele scan en biedt innovaties in termen van snelheid, gevoeligheid, precisie en patiëntcomfort.

Wholebody PET/CT scanner

De naam zegt het al, de Wholebody PET/CT scanner kan een heel groot deel van het lichaam tegelijk waarnemen. Door de zeer grote en gevoelige detector krijgen de PET-scans een scherpere beeldkwaliteit. Daarnaast maakt de inzet van deze geavanceerde apparatuur ook nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk. In eerste instantie gaat het dan over onderzoek omtrent het optimale gebruik van de scanner zelf met betrekking tot beeldkwaliteit, stralingsbelasting, logistiek en kosten. Later kan, dankzij het grote gezichtsveld en de bijzonder hoge gevoeligheid van de Wholebody scanner, ook sterk vernieuwend wetenschappelijk onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld naar het afbeelden van de verdeling van nieuwe geneesmiddelen of specifieke cellen in het lichaam.

Comfort en betere beeldkwaliteit

Door de kortere duur van het scanningsproces, minder dan tien minuten, is dit nieuwe apparaat comfortabeler voor de patiënt. Met de huidige apparatuur duurt de scan bij AVL nog 30 tot 45 minuten, wat best een uitdaging kan zijn voor patiënten met bijvoorbeeld pijn- of plasklachten. Een kortere ligduur biedt meer comfort aan patiënten en minimaliseert tegelijkertijd mogelijke bewegingen die de scherpte van scans kunnen beïnvloeden.

Tevens wordt de blootstelling aan straling voor patiënten en medewerkers geminimaliseerd. Dit is extra belangrijk voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, jongvolwassenen en mensen met een verhoogde gevoeligheid voor straling. Het AVL zal daarom de nieuwe scanner ook beschikbaar maken voor verwijzing van deze kwetsbare patiënten uit andere centra in het land. Het AVL loopt met deze nieuwe scanner voorop in de moleculaire beeldvorming en zet hiermee een nieuwe standaard in moleculaire beeldvorming.

Wholebody scanner breed inzetten

In het AVL worden tot nu toe standaard PET-scanners gebruikt met een relatief klein gezichtsveld: hiermee moet het lichaam worden afgebeeld in afzonderlijke stapjes die later worden samengevoegd. De nieuwe scanner kan met zijn veel grotere gezichtsveld bij de meeste patiënten alle relevante lichaamsdelen in één keer opnemen. En doordat de detector meer signalen tegelijk opvangt, worden de beelden ook scherper. Daardoor kunnen kleinere tumoren worden waargenomen, wat kan bijdragen aan een betere diagnose en vervolgens ook een betere behandeling.

In principe wordt de nieuwe scanner straks voor alle reguliere diagnostische PET/CT-scans ingezet. Op die manier hebben zo veel mogelijk patiënten er profijt van van. Voor aanvragers kan de nieuwe beeldkwaliteit een korte periode van gewenning vragen. De afdeling nucleaire geneeskunde draagt zorg voor een goede overgang naar de nieuwe verbeterde diagnostische waarde.