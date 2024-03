Nivel ondertekent Green Deal voor duurzame zorg

Dat betekent ook dat het Nivel inzet op het verminderen van CO2 uitstoot en spaarzaam gebruikmaakt van grondstoffen. De Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gedragen door de zorgsector. De partijen voelen de urgentie dat verduurzaming van de zorgsector moet en kan en ondertekenden daarom de Green Deal dat streeft naar een beter klimaat, milieu en gezondere leefomgeving in 2050. Het Nivel Green Team heeft binnen het Nivel een belangrijke rol als ambassadeur en adviseur op het gebied van duurzaamheid. Het team bepaalt mede de acties van het Nivel die bijdragen aan de Green Deal.

Nivel Onderzoeksagenda

Het ontwikkelen van kennis over Duurzame gezondheidszorg staat sinds 2022 prominent op de onderzoeksagenda van het Nivel. Dat betekent dat onder meer onderzoek naar de medische, sociale en bestuurlijke aspecten van verduurzaming in de gezondheidszorg aan bod komen. Ook doet het Nivel onderzoek naar het perspectief van patiënten en de milieubelasting van medicatie binnen de zorg.

Zo publiceerde het Nivel recent de resultaten van onderzoek naar de bereidheid van mensen met een chronische ziekte of beperking om bij de keuze voor medicatie rekening te houden met de milieubelasting van die medicatie. Van hen bleek bijna 40% inderdaad bereid om zorg te ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, op voorwaarde dat deze behandeling behoorlijk effectief voor hen is.

Green Deal binnen de muren

Behalve onderzoek verduurzaamt het Nivel ook de eigen bedrijfsvoering. Zo hanteren ze al jaren het OV-reisbeleid waarbij medewerkers een NS-Business Card krijgen. De volgende stap in een milieuvriendelijker reisbeleid is het reduceren van het aantal vliegkilometers dat wordt gemaakt door internationale werk- en congresbezoeken. En ook de afvalscheiding en duurzame postbezorging bij het Nivel zijn verbeterd. De medewerkers en gasten die de kantine van het Nivel bezoeken, kunnen daar rekenen op duurzame voedingsproducten.

In de zorgverlening is veel aandacht voor verduurzaming. Een extra uitdaging naast de transitie van de zorg die nodig is om die voor alle mensen bereikbaar en beschikbaar te houden. “Op een zieke planeet kan de mens onmogelijk gezond leven,” vertelde Schelto Kruijff tijdens zijn oratie op 19 januari. De oncologisch chirurg en kersverse UMCG-professor of sustainable surgical oncology stelt dat de zorgsector zich ondanks technologische hoogstandjes heeft ontwikkeld tot een van de grootste maatschappelijke vervuilers. Tijdens zijn oratie ‘Duurzaam innoveren is groen opereren’ legde hij uit op welke manier de zorg duurzamer móet en kan worden.