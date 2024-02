NVZ waarschuwt voor doxing bij zorgprofessionals

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) waarschuwt voor de toenemende dreiging van doxing tegen zorgprofessionals in een steeds sneller digitaliserende wereld. Doxing betreft het online verspreiden van persoonsgegevens met de bedoeling om mensen intimideren of te bedreigen en is binnen de gezondheidszorg een groeiend probleem. Deze vorm van digitaal vandalisme maakt misbruik van kwetsbaarheden in digitale communicatiesystemen, waardoor zorgverleners steeds vaker het doelwit worden.