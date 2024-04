Omring en KPN Health willen voorbeeld bieden met innovatiereis

Zorginnovatie moet hierin ondersteunen, maar dat betekent meer dan een oplossing kopen, benadrukt Ensing. Het gaat om de innovatiereis: van de business case tot en met de adoptie. En om het meenemen van de hele organisatie: van zorgmedewerkers tot de ondersteuning van de zorg, en van de directie tot vrijwilligers en zelfs mantelzorgers. Het organiseren van de veranderingen die nodig zijn om succesvol te digitaliseren, die zijn cruciaal.

“De afgelopen vijf jaar hebben we in dit kader op basis van onze meerjarenvisie digitalisering de IT-infrastructuur van Omring opnieuw opgebouwd, om een goede basis te hebben. We zetten daarnaast zwaar in op datagedreven werken, om middels data tot inzichten te komen die optimaliseren waar zorg terecht komt. Zowel hierbij als bij het ontwikkelen van onze visie op digitalisering betrekken we alle stakeholders. Primair de zorg, maar ook onze cliënten.”

Van visie naar doelen

Van visie naar doelstellingen was de volgende stap in de innovatiereis. Maar die doelen vertalen naar oplossingen – vooral op het gebied van domotica – kon en wilde Omring niet alleen. Daarvoor was een technologiepartner nodig. KPN Health bleek uiteindelijk wel de technologiepartner te zijn met een visie die aansloot op die van Omring. Een visie waarin zorgdomotica een belangrijk onderdeel is, maar uiteindelijk slechts een middel tot een doel.

“Wij willen technologie op een eenvoudige manier én geïntegreerd naar de zorg brengen”, stelt Simon Hoogvliet, VP Health Propositions bij KPN Health. “Niet de technologie staat daarbij centraal: die moet het gewoon doen, met een heel goed serviceniveau. Veel belangrijker is het inpassen ervan in de zorgprocessen, het moet meewerken met mensen die zorg verlenen, zodat je met dezelfde mensen meer zorg kunt verlenen, ook thuis. Technologie moet dienend zijn aan de zorg, moet passen bij het vraagstuk, bij de daaronder liggende processen. Daarom ook ons motto: ‘Jij zorgt, wij verbinden’.”

Vergaand partnership voor innovatiereis

Het partnerschap waarin KPN Health en Omring elkaar gevonden hebben, vergt van beide partijen de bereidheid om te luisteren. Want, menen Hoogvliet en Ensing allebei: technologie moet echt toegankelijker gemaakt worden. Nu veroorloven zowel leveranciers als zorgaanbieders zich te veel vrijheden, wordt er te veel ingespeeld op de vraag. Standaardisatie, stelt Hoogvliet, kan zorgen voor eenvoudig opschalen van technologie door complexiteit weg te nemen. Zodat je als zorgaanbieder niet bezig hoeft te zijn met de implementatie van technologie, maar juist met het gebruik ervan en de doelen die je ermee wilt bereiken.

En, voegt Ensing toe: “Ik wil ook helemaal geen oplossingen die ik maar af en toe kan gebruiken: dat is alleen maar duurder in onderhoud en minder flexibel. Ik wil sowieso me niet met technische vraagstukken hoeven te bemoeien. Dat is niet onze core business.”

