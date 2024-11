Omring en KPN Health zetten in op Zorgdomotica as a Service

De toenemende druk op de zorg door krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende vraag naar zorg vraagt om innovatieve, technologische, oplossingen. Dat geldt met name ook voor de ouderenzorg. Technologische oplossingen zoals zorgdomotica, denk aan valpreventie en bedsensoren, hebben hun meerwaarde al bewezen. Echter, de bestaande technologieën sluiten niet altijd optimaal aan bij de problemen die zorgprofessionals ondervinden. Het zijn oplossingen die voor elke cliënt afgestemd moeten worden op diens specifieke situatie. Dat zorg voor veel (extra) werk voor zorgprofessionals en kan ook een negatief effect hebben op de acceptatie bij cliënten. Omring en KPN Health hebben samen naar een oplossing hiervoor gezocht, en gevonden: Zorgdomotica as a Service, ZaaS.

Onlangs, op 21 november, werd de unieke samenwerking tussen Omring en KPN Health door het ActieLeerNetwerk uitgeroepen als ‘[Ont]regel de zorg’ Koploper. Voorzitter RvB Jolanda Buwalda en CIO Marcel Ensing van Omring ontvingen hiervoor uit handen van Danny van Deursen, manager [ont]regel de zorg en Daniek Timmermans van het ActieLeerNetwerk het bijbehorende certificaat, de speldjes en de bloemen.

[Ont]regel de zorg koploper

Het ‘ontregel-element’ in het samenwerkingsproject van KPN Health en Omring zit onder meer in het toegenomen gemak dat zorgmedewerkers ervaren in het toepassen van multi-inzetbare zorgtechnologie. Een voorbeeld daarvan zijn sensors die flexibel aangepast kunnen worden aan de zorgvragen van wisselende bewoners van woonzorglocaties. Daarnaast verwachten we in de toekomst dat met behulp van (voorspellende) data de druk op de zorg verminderd worden.

Zorgdomotica as a Service

Het grote voordeel van Zorgdomotica as a Service is echter meer dan de mogelijkheid om verschillende technologische oplossingen eenvoudig aan te passen. ZaaS zorgt er namelijk ook voor dat de oplossingen makkelijker opgeschaald en naar andere Omring-locaties en afdelingen uitgerold kunnen worden. De configuratie, onderhoud en beheer van de technologie en de service worden verzorgd door KPN Health. Daarmee worden zorgprofessionals ontlast en hebben zij meer tijd voor hun cliënten.

De samenwerking tussen KPN Health en Omring zorgt ervoor dat innovatieve technologie het beoogde doel – het ondersteunen van zorgprofessionals bij hun dagelijkse werk – niet voorbijstreeft. Omring kan zich zo meer richten op haar belangrijkste prioriteiten, de cliënten en ondersteuning van personeel, terwijl KPN zich richt op technologie en commerciële haalbaarheid.

Alarmeringen aanpassen

Een mooi voorbeeld van de meerwaarde die de samenwerking en ZaaS-dienstverlening kan bieden is het aanpassen van de technologie voor persooonsalarmeringen. Dankzij de expertise van KPN Health en de zorgkennis van Omring wordt die technologie intelligenter ingezet. Daardoor kan het systeem onderscheid maken tussen een noodsituatie en een situatie waarbij geen alarm nodig is, zoals wanneer een cliënt alleen op de rand van het bed zit.

In de praktijk leidt deze aanpak tot minder valse alarmen. Dit zorgt ervoor dat de zorgprofessionals efficiënter kunnen werken en zich kunnen richten op situaties die écht aandacht vragen. Daarnaast worden cliënten minder gestoord tijdens hun (nacht)rust en blijven medewerkers beter alert omdat alarmen alleen afgaan bij relevante situaties.

Storingen en reparaties

Zoals bij alle technologische innovaties hebben zorgdomotica oplossingen wel eens te maken met storingen. Dankzij een nieuw meldsysteem met plaatjes kunnen medewerkers alles op één plek melden als ze met een storing te maken krijgen. Wanneer er een probleem is met een apparaat, drukt de medewerker op het betreffende plaatje en krijgt hij een aantal vragen om het probleem te beschrijven. Deze informatie wordt direct doorgestuurd naar de juiste servicemedewerker en bespaart de medewerker tijd en frustratie.

Om storingen in de zorgdomotica apparatuur sneller op te lossen is een koffer met reserveonderdelen samengesteld. Daarmee kunnen medewerkers eenvoudige reparaties op locatie zelf uitvoeren en hoeven ze niet te wachten op een leverancier. Verder gaan Omring en KPN Health regelmatig workshops en feedbacksessies organiseren. Zorgmedewerkers kunnen daar hun ervaringen delen, ideeën voor eventuele verbeteringen bespreken of oplossingen voorstellen die bedacht zijn die in hun ogen in de praktijk ook zullen werken.