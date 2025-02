Omring focust op preventie en technologie in nieuwe meerjarenvisie

Omring heeft deze week haar nieuwe ‘Meerjarenvisie Digitalisering: denken over 2030 alsof het al 2030 is’ gepresenteerd. De ouderen- en thuiszorgorganisatie bouwt daarmee voort op de meerjarenvisie ‘Digitaal als het kan’ uit 2021. En dat is nodig ook, want, zo stelt Omring, de technologische maar ook sociale vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op en de vragen die aan onze zorg gesteld nemen alsmaar toe en worden steeds complexer. De nieuwe visie is tot stand gekomen in samenwerking met diverse interne en externe experts.

In vier jaar tijd is er veel veranderd in de zorg, maar veel is ook nog hetzelfde. Waar 2021 in het teken stond van digitalisering, deels noodgedwongen versneld door de coronapandemie, kampt de zorg anno 2025 vooral met personeelstekorten, (te) hoge werkdruk en de almaar groeiende zorgvraag.

Digitalisering en de zorgkloof

Digitalisering is één van de ontwikkelingen waarmee Omring de uitdagingen van de toekomst aangaat. Een goed voorbeeld is tot Koploper bekroonde Zorgdomotica as a Service samenwerking tussen Omring en KPN Health. Door in te zetten op digitalisering, biedt Omring haar medewerkers de mogelijkheid te doen waarvoor zij in onze sector zijn gaan werken: zorg bieden aan mensen die dit nodig hebben. Er is gezondheidswinst te behalen en kwaliteit van leven, op een duurzame manier, met blended inzet van mens en techniek.

In de meerjarenvisie wordt ook uiteengezet hoe digitalisering wordt ingezet als een van de drie oplossingsrichtingen voor het aanpakken van, onder andere, de groeiende zorgkloof. “Daarbij gaat het om een afweging tussen enerzijds de complexiteit en anderzijds de waarde die die vernieuwingen en innovatieve producten en diensten hebben voor cliënten, medewerkers en de mensen die invulling geven aan informele zorg. Vervolgens geven we een inkijkje in de evolutie van onze organisatie. Omring wil niet alleen dingen digitaal doén. We willen dat digitalisering ons in de haarvaten gaat zitten, en dat het daar blijft zitten. Digitaal zijn en blijven is onderdeel van het Omring-DNA”, aldus Marcel Ensing, CIO van Omring.

Digitalisering is niet de oplossing voor alles

Digitalisering en technologie spelen een steeds grotere rol bij het zoeken naar oplossingen en aanpakken van deze uitdagingen, maar het is zeker niet de oplossing voor alles, zo stelt bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda in de nieuwe meerjarenvisie. “Zorg is mensenwerk en zal dat blijven. Landelijke en regionale initiatieven zoals IZA, GALA en IZI maken wel duidelijk dat niet iedere zorgvraag met zorg door beroepskrachten hoeft te worden beantwoord. Naast digitalisering zal ook informele zorg steeds belangrijker gaan worden om de zorgvraag van morgen te kunnen blijven beantwoorden. Voor de concrete invulling daarvan kan digitalisering vervolgens wel een interessante rol spelen.”

Daarvoor heeft Omring onder andere een achttal doelen en ambities geformuleerd die de zorginstelling tussen nu en 2030 wil behalen.

Verschuiven van traditionele gezondheidszorg naar een focus op positieve gezondheid en welzijn

Stimuleren van preventie om onnodige zorg te vermijden en de zorgkloof te overbruggen

Richten op individuele behoeften met technologie en datagedreven inzichten

Zelfstandigheid waar mogelijk en persoonlijke zorg waar nodig

Ontdubbelen door samenwerking met partners en informele zorgverleners in de regio

Combineren van technologie met menselijke zorg, ondersteund door een data-gedreven aanpak

Verlagen van de medewerker-client ratio voor efficiëntere zorg

Creëren van geschikte woningen als onderdeel van onze gezondheidsstrategie

De rol van AI

AI is al volop aanwezig in de zorg. Ook Omring ziet de meerwaarde en potentie ervan. Zo kan AI bijdragen aan het verbeteren van de efficiency en effectiviteit binnen de organisatie. Het fungeert als een intelligente assistent die helpt bij dagelijkse taken zoals het plannen van afspraken, het opstellen van rapporten en het analyseren van grote hoeveelheden data.

In de toekomst kan AI wellicht direct uit het Elektronisch Cliënten Dossier gegevens halen om zorgprofessionals real-time inzichten te bieden. Dit ondersteunt hen bij het voorstellen van behandelopties en het identificeren van risico's, wat helpt bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen. Bovendien kan AI helpen bij het opstellen van zorgplannen en andere documenten, wat waardevolle tijd kan besparen. AI kan zo bijdragen aan efficiënter werken en verbeterde zorgkwaliteit, wat leidt tot betere resultaten voor cliënten en tevreden medewerkers.

Omring ziet ook een rol voor AI op het gebied van cyberbeveiliging en het beschermen van de privacygevoelige (cliënt)gegevens. Dat vereist wel extra expertise. Geavanceerde innovaties en technologieën brengen nieuwe mogelijkheden, maar ook bedreigingen met zich mee. Omring moet zich aanpassen aan veranderende regelgeving en dient essentiële maatregelen te nemen. Een adaptieve, proactieve aanpak is noodzakelijk om de digitale transformatie bij te houden.

Klantreis staat centraal

Balngrijke rode draad in de nieuwe meerjarenvisie is de klantreis. Daarin wordt Marja Verhees – een persona – gevolgd op haar weg in de zorg. Haar zorgvragen nemen toe, haar netwerk wordt in toenemende mate aangesproken, meer en meer mensen raken betrokken. We zien daarbij stap voor stap hoe ondersteunend digitalisering is. Voor Marja, voor haar informele netwerk, en voor de professionals die haar ondersteunen – en in die volgorde.

Het kunnen blijven leveren van kwalitatief hoogstaande zorg betekent ook dat telemonitoring en zorg op afstand een steeds grotere rol zal gaan spelen. Niet alleen voor de thuiswonende cliënten, maar ook in de intramurale setting. Daar ziet Omring veel potentie en mogelijkheden. De optische sensor is een mooi eerste voorbeeld van monitoring op afstand. En de komende periode wordt het aantal monitoring opties verder uitgebreid. Denk aan de valdetector in de douche, en een optische sensor en een robot om iemand uit bed te tillen. Efficiënte gebruikmaking van optische sensors betekent dat in de nachtzorg de personele inzet kan worden beperkt. En een robot is voor de medewerkers van grote ergonomische waarde.

Denken over 2030

“Denken over 2030 alsof het al 2030 is. Dat is het al bijna. En het is zaak dat we nú de stappen zetten in digitalisering die we in deze visie beschrijven. Want als we dat nu niet doen, worden we straks overvallen door de zorgvraag die we willen bieden aan grote aantallen thuiswonende ouderen, zonder voldoende menskracht te hebben om deze te leveren. Dat laten we niet gebeuren, want Omring wil al haar cliënten de voordelen van digitalisering bieden. Digitalisering helpt bij zelfstandig en op een prettige manier ouder worden”, aldus Omring. De volledige Meerjarenvisie Digitalisering is hier (pdf) in te zien.