Digifit pakket, nieuwe operatierobot Isala, benoemingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het nieuwe Digifit pakket van Digivaardig in de Zorg, de komst van een nieuwe operatierobot bij het Isala Ziekenhuis en het behalen van de NEN7510-certificering door Zuyderland. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurlijke benoemingen, bij het Flevoziekenhuis en Menzis.

Digifit pakket 2025

Digivaardig in de Zorg heeft deze week het Digifit pakket 2025 online beschikbaar gemaakt. Met dit pakket, dat hier gratis te downloaden is, kunnen zorginstellingen zelf op een speelse manier de digitale vaardigheden van hun medewerkers trainen. Het pakket bestaat uit verschillende digifit challenges die op het intranet, of de leeromgeving van geplaatst kunnen worden en, desgewenst, aangepast of gepersonaliseerd worden.

De inhoud van het pakket

De challenges in Word

Een afbeelding om je medewerkers te enthousiasmeren om mee te doen.

Een certificaat voor deelnemers

Leuke cartoons, deze kan je bijvoorbeeld bij je mails/berichten plakken.

Isala vervangt ‘oude’ operatierobot

In het Isala ziekenhuis wordt in april van dit jaar de inmiddels zo’n 14 jaar oude eerste DaVinci operatierobot vervangen door een nieuw model. De vervanging van de operatierobot is onderdeel van het besluit van het ziekenhuis om blijvend te investeren in robottechnologie.

“Met de nieuwe robot kun je grenzen verleggen van wat je met een kijkoperatie kunt opereren. Je ziet een prachtig 3D-beeld en de robot beschikt over 4 armen. Aan deze armen zitten polsgewrichtjes, waardoor we met meer precisie en controle te werk kunnen gaan. Daarnaast is er gemiddeld minder bloedverlies en herstellen patiënten sneller, waardoor zij eerder het ziekenhuis kunnen verlaten”, vertelt chirurg Gijs Patijn.

NEN7510-certificering Zuyderland

Het Zuyderland Medisch Centrum heeft eerder deze maand met het behalen van de NEN7510-certificering een belangrijke stap gezet op het gebied van veilige, digitale zorg. Deze certificering is het bewijs dat Zuyderland de hoogste standaarden volgt om het risico op bijvoorbeeld cyberhacks, identiteitsdiefstal of fraude te verkleinen en dat medische informatie in veilige handen is.

Het behalen van het certificaat is niet eenvoudig voor zorgorganisaties. Zuyderland heeft de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen. De zorginstelling streeft ernaar om volgend jaar een soortgelijke certificering voor de organisatieonderdelen van Zuyderland Zorg (Zorgcentra, Thuiszorg en Thuishulp) te behalen.

Nieuw bestuurslid Flevoziekenhuis

Susanne van Vegten zal op 1 mei toetreden tot de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Haar benoeming werd onlangs door de raad van toezicht bevestigd. Binnen de raad van bestuur zal Susanne, van huis uit bedrijfseconoom, de portefeuille financiën, bedrijfsvoering en digitalisering onder haar hoede krijgen. Op dit moment is Susanne nog bestuursvoorzitter van Merem Medische Revalidatie. Daarnaast is zij sinds enige jaren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met de portefeuille digitale transformatie. Daarvoor was Susanne lid van het managementteam van diverse divisies binnen Philips.

“Ik vind het een prachtig ziekenhuis met een informele, warme sfeer en een can do mentaliteit. Zorg met aandacht, vertaald in de nieuwe merkidentiteit ‘Ik zie je, ik zorg voor je.’, spreekt mij aan en past bij me. Ik geloof oprecht dat dit een belangrijk anker is voor de zorg voor onze mensen en onze patiënten. In de zorg zijn mensen je belangrijkste kapitaal. Daar willen we zuinig op zijn. Daarnaast heeft het Flevoziekenhuis een unieke positie in de regio en kunnen we met de partners van Positief Gezond Almere de zorg écht toekomstbestendig maken. Ik vind het eervol hieraan bij te kunnen dragen”, aldus Susanne.

Nieuwe RvC voorzitter Menzis

Op 6 februari is Jan Fidder door de ledenraad benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Menzis. Hij volgt daarmee Peter van Lieshout op. Eerder, van april 2016 tot april 2023 was Jan Fidder voorzitter van de Raad van Bestuur van 's Heeren Loo en voor die tijd vervulde hij bestuursfuncties bij onder meer Ipse de Bruggen en Gelre Ziekenhuizen. Daarnaast bekleedt hij meerdere toezichtfuncties waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van FWG.

“Ik zie ernaar uit om samen met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Menzis bij te dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Gezien de schaarste aan zorgpersoneel en de druk op de betaalbaarheid en houdbaarheid van het zorgsysteem, zijn het integraal zorgakkoord, digitalisering en duurzaamheid onmiskenbare thema’s op de agenda en rol van de zorgverzekeraar. Voor Menzis is het belangrijk om te blijven innoveren en transformeren, waarbij een sterke verbinding met de kernregio’s, de leden en medewerkers wordt versterkt. Hier zet ik graag mijn kennis en expertise voor in’’, vertelt Jan.

