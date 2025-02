Pictogrammen geven eenvoudig antwoord op medicatievragen

Voortaan kunnen medicijngebruikers makkelijker antwoord krijgen op vragen over hun geneesmiddelen. Het samenwerkingsverband ‘Samen naar Duidelijke Medicijnpictogrammen’ ontwikkelde hiervoor een set met ruim 50 pictogrammen, die is getest bij onder andere laaggeletterden. De set is afgelopen week overhandigd aan minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De pictogrammen zijn na de overhandiging afgelopen woensdag direct live gegaan. Ze gaan altijd samen met een begeleidende tekst. Iedereen die medicijninformatie ontwikkelt, kan de set pictogrammen gebruiken. Voorbeelden zijn (online) voorlichtingsmateriaal, bijsluiters, medicijnverpakkingen, video’s, folders of infographics over medicijngebruik. Het beleid van het CBG over het gebruik van pictogrammen in de bijsluiter en op de verpakking van medicijnen is ook per direct gewijzigd.

Landelijke set pictogrammen

Aangezien er veel verschillende pictogrammensets bestaan, moeten medicijngebruikers de betekenis ervan steeds opnieuw leren. Reden voor ‘Samen naar Duidelijke Medicijnpictogrammen’ om één landelijk te gebruiken pictogrammenset te ontwikkelen. De begrijpelijkere medicijninformatie moet onder meer eenvoudig duidelijk maken of iemand mag autorijden bij het gebruik van een bepaald geneesmiddel, of medicatie mag slikken bij zwangerschap.

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zegt de samenwerking een goed voorbeeld te vinden van hoe zorgpartijen door de patiënt centraal te stellen komen tot iets moois. “Het is natuurlijk belangrijk dat mensen weten welke geneesmiddelen ze veilig kunnen gebruiken, en de invoering van deze pictogrammen kan daarbij helpen. Ik juich dit van harte toe.”

Digitale toegang

Medicijngebruikers kunnen de pictogrammen onder meer terugvinden in de persoonlijke informatie van Health Base over hun medicijn, die ze digitaal ontvangen via de apotheek of patiëntportalen in de eerste en tweede lijn. Zo kan ruim 75 procent van de Nederlanders toegang krijgen tot deze digitale informatie met pictogrammen. Stichting Health Base is een van de deelnemers van ‘Samen naar Duidelijke Medicijnpictogrammen’.



Volgens Sander Borgsteede, manager onderzoek en wetenschap bij Health Base, is er nog veel winst te behalen bij het toepassen van pictogrammen. “We zien dat pictogrammen tekst ondersteunen met beeld. Dat is voor veel mensen prettig. We denken dat pictogrammen nóg beter begrepen worden als ze versterkt worden met mondelinge informatie van de apothekers(assistente). Dit willen we in de toekomst verder onderzoeken om te zorgen dat mensen over ingewikkelde onderwerpen zoals ‘niet innemen met grapefruit(sap)’ of ‘blijf uit felle zon’ beter begrijpen.”

Uitbreiding project

Het CBG coördineert het publiek-private samenwerkingsverband ‘Samen naar Duidelijke Medicijnpictogrammen’. De bedoeling is om dit project de komende jaren verder uit te breiden, ook voorbij de landsgrenzen. De volgende partijen hebben meegewerkt aan de pictogrammenset:

Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN)

Bijwerkingencentrum Lareb

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Neprofarm

Nivel

Patiëntenfederatie Nederland

Pharmi

Pharos

Stichting KIJKsluiter

Stichting Health Base

The MedGuide Company

Vereniging Euro Specialité’s (VES)

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Vereniging van Jonge Apothekers (VJA)

Over Health Base

Health Base is een onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van medische en farmacotherapeutische informatie in Nederland en België. Met de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) en Voorlichting Instructie (VI) levert Health Base schriftelijke geneesmiddelvoorlichting aan alle apotheken in Nederland.