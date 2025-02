ChatGPT kan psychotherapeutische processen verbeteren

Onderzoekers van de Ohio State Universiteit hebben antwoorden op vragen van patiënten die geschreven zijn door psychotherapeuten vergeleken met de antwoorden die ChatGPT op dezelfde vragen formuleerde. Uit hun onderzoek blijkt dat de antwoorden van de chatbot door patiënten beter gewaardeerd worden. Volgens de onderzoekers betekent dit dat chatbots zoals ChatGPT een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van psychotherapeutische processen.

AI of mens?

Het onderzoek werd uitgevoerd door Dorian Hatch, van de Ohio State University, en zijn team. In totaal deden meer dan 800 personen aan het onderzoek mee. Hatch en zijn team toonden aan dat, hoewel er verschillen in taalpatronen werden waargenomen, individuen zelden konden identificeren of reacties waren geschreven door ChatGPT of door therapeuten wanneer ze 18 relatietherapie vignetten voorgeschoteld kregen.

De conclusie van de onderzoekers komt overeen met een voorspelling van de wiskundige, en computer pionier van het eerste uur, Alan Turing. Hij voorspelde al in 1950 dat mensen niet in staat zouden zijn om het verschil te zien tussen antwoorden geschreven door een machine en antwoorden geschreven door een mens. Daarvoor ontwikkelde hij de Turingtest.

AI in de zorg

Over de meerwaarde die Chatbots, en generatieve AI in het algemeen, voor de zorg kunnen hebben, is al heel veel gezegd en geschreven. Zo zou deze technologie een deel van de administratieve taken kunnen overnemen om de werkdruk van zorgprofessionals te verlichten, maar er zijn naast legio kansen zeker ook nog voldoende uitdagingen en valkuilen.

En de inzet van AI-technologie heeft ook al meerdere keren, met succes, aangetoond dat het radiologen en andere artsen kan ondersteunen bij diagnostische processen zoals het beoordelen van medische (MRI en CT) scans. Bij al deze ontwikkelingen wordt wel benadrukt dat AI voorlopig, en wellicht nooit, ingezet kan of zal worden om artsen te vervangen.

Hogere waardering voor ChatGPT

Terug naar het onderzoek van Hatch en zijn team. De antwoorden die geschreven waren door ChatGPT werden over het algemeen hoger gewaardeerd op de kernprincipes van psychotherapie. Verdere analyse wees uit dat de antwoorden gegenereerd door ChatGPT over het algemeen langer waren dan die geschreven door de therapeuten. Na controle voor lengte, bleef ChatGPT reageren met meer zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden dan therapeuten.

Gezien het feit dat zelfstandige naamwoorden kunnen worden gebruikt om mensen, plaatsen en dingen te beschrijven, en bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden gebruikt om meer context te bieden, zou dit kunnen betekenen dat ChatGPT uitgebreider contextualiseert dan de therapeuten.

Betere psychotherapeutische processen

Volgens de auteurs kunnen deze resultaten een vroege indicatie zijn dat ChatGPT het potentieel heeft om psychotherapeutische processen te verbeteren. In het bijzonder kan dit werk leiden tot de ontwikkeling van verschillende methoden voor het testen en creëren van psychotherapeutische interventies.

Gezien het toenemende bewijs dat suggereert dat generatieve AI nuttig kan zijn in therapeutische omgevingen en de waarschijnlijkheid dat het daar wellicht al op relatief korte termijn kan worden geïntegreerd, roepen de auteurs deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg op om hun technische kennis uit te breiden om ervoor te zorgen dat AI-modellen zorgvuldig worden getraind en begeleid door verantwoordelijke professionals, waardoor de kwaliteit van en toegang tot zorg verbetert.

“Sinds de uitvinding van ELIZA (de eerste ‘chatbot’ computer, red.) bijna zestig jaar geleden, hebben onderzoekers gedebatteerd over de vraag of AI de rol van een therapeut zou kunnen spelen. Hoewel er nog steeds veel belangrijke vragen zijn, geven onze bevindingen aan dat het antwoord 'ja' zou kunnen zijn. We hopen dat ons werk zowel het publiek als ggz-professionals stimuleert om belangrijke vragen te stellen over de ethiek, haalbaarheid en het nut van de integratie van AI en behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg”, aldus de onderzoekers