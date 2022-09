Onderzoek naar ontwikkeling 3D stomaprothese

Een totale laryngectomie, waarbij het strottenhoofd operatief verwijderd wordt, is meestal het gevolg van keelkanker waarbij het strottenhoofd, met daarin ook de stembanden, van de patiënt door een tumor te sterk aangetast bleek. Om na het verwijderen van het strottenhoofd nog te kunnen spreken moeten patiënten het stoma in de hals met de hand dichtdrukken. De ontwikkeling van een 3D stomaprothese, moet dat ongemak gaan verhelpen.

3D stomaprothese

Het onderzoek dat nu door de hoofd-halschirurgen van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), samen met Mobius 3D Technologies (M3DT), gestart is, moet uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van een uitwendige 3D-geprinte stomaprothese. Die moet het mogelijk maken dat patiënten na een totale laryngectomie straks weer kunnen praten zonder dat ze zelf het stoma in de hals moeten dichtdrukken.

“Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een lange traditie als het gaat om onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten zonder strottenhoofd. Hier gaan we continu mee door. Met deze prothese hopen we dat het spreken natuurlijker en beter wordt. Daarbij willen we stilstaan bij wijlen Guus van Wechem, een patiënt die deze operatie heeft ondergaan en ons heeft gestimuleerd dit onderzoek te intensiveren. Daar zijn we hem dankbaar voor”, vertelt Richard Dirven, hoofd-halschirurg bij het AVL.

Het samenwerkingsproject dat ruim 1.1 miljoen euro omvat, is gefinancierd door Mobius 3D Technologies en door een PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld. Dit ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

3D-technologie in de zorg

Het AVL en M3DT zijn geen onbekenden van elkaar als het gaat om samenwerking op het gebied van 3D-technologie. De afgelopen vier jaar werkten zij samen aan onderzoek naar de ontwikkeling van 3D-geprinte implantaten. Onlangs werd met succes de eerste operatie uitgevoerd waarbij bij een patiënt een 3D-geprinte titanium onderkaak geplaatst is. De prothese was op maat gemaakt met behulp van 3D MRI en CT-scans van de patiënt.

Binnen de zorg is 3D-technologie al lang geen onbekende nieuwkomer meer. Dat geldt zowel voor 3D-beeldvorming als 3D-printing. De meerwaarde van deze technologie voor reconstructieve chirurgie is al meedere keren aangetoond. Het wordt onder andere al toegepast om complexe botbreuken beter te laten genezen en in 2018 startte het Amsterdam UMC een langjarig onderzoek naar het printen van gezichtsprotheses.