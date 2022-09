Onderzoek naar succesfactoren digicoaches

Digicoaches zijn uiteraard welkom in zorgorganisaties, want het is belangrijk dat medewerkers goed uit de voeten kunnen met de snel voortschrijdende digitalisering. Het is echter belangrijk om zo’n functie goed in te bedden in de organisatie en dat blijkt voor een deel van de zorgorganisaties lastig te zijn.

Voorwaarden voor succes

Voor het goed implementeren van digicoaches in de organisatie noemt Woffenbuttel in haar onderzoek een aantal voorwaarden voor succes. Allereerst moet er een duidelijke visie zijn op digitalisering, waarop dan vervolgens kan worden gestuurd. Essentieel is ook dat er vanuit directie en managementteam zicht is op en draagvlak voor het stimuleren van digitale vaardigheden. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de mogelijkheid om de coaches flexibel in te zetten en dat ze laagdrempelig opereren. Samenwerking – tussen ICT en digicoaches maar ook tussen digicoaches onderling – is hiernaast een belangrijke succesfactor.

Digicoaches inbedden in organisatie

Voor het onderzoek interviewde Woffenbuttel managers en digicoaches bij zeven verschillende organisaties. Bij een deel van die organisaties was de digicoach al succesvol ingebed maar bij andere kwam de rol van hen nog niet zo goed uit de verf.

Kim Wolffenbuttel vertelt op de website van ‘Digivaardig in de zorg’: “De reden waarom de implementatie van digicoaches soms niet goed van de grond komt, is het ontbreken van draagvlak vanuit de directie en/of het managementteam. Hieronder valt bijvoorbeeld het expliciet uitdragen van het belang van digitale vaardigheden in de organisatie. Doordat de noodzaak en het belang van digitale vaardigheden voor de medewerkers onduidelijk is, krijgen de digicoaches vervolgens weinig verzoeken voor digitale ondersteuning.”

Flexibele en laagdrempelige aanpak

Een ander knelpunt blijkt een te lage investering in uren voor digicoaches. Soms zijn er zelfs helemaal geen uren beschikbaar voor de coaching en als er wel uren beschikbaar zijn, gaat de zorg altijd voor. “Daarom is er commitment nodig vanuit de organisatie om te zorgen dat digicoaches uren krijgen om collega’s te coachen, vragen te beantwoorden, aan te sluiten bij overleggen en samen te werken met ICT.” Ze wijst ook expliciet op het belang van een laagdrempelige flexibele aanpak die niet per se in beton is gegoten. Medewerkers moeten in een ideale situatie eigenlijk op elk gewenst moment op een coach af kunnen stappen en vragen kunnen stellen. Tot slot wijst de onderzoeker op het belang van een duidelijk plan van aanpak, het investeren van voldoende tijd en het prioriteren van digicoaches ondanks eventuele onderbezetting en tijdgebrek. Een helder overzicht van haar aanbevelingen vind u hier.