Onderzoek voor aanpak artrose op maat

In november starten onderzoekers van het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) het TopTreat project. De komende vijf jaar gaan zij 500 mensen met artrose volgen en hun kenmerken in kaart brengen. Doel van de kennis die met het onderzoek vergaard wordt, is om meer inzicht te krijgen in welke behandeling voor bepaalde patiënten het meest geschikt zijn. Een universele is immers niet voor alle patiënten effectief door de verschillen in ziekteverloop per patiënt.

Uniek artrose onderzoek

Het onderzoek is redelijk uniek. Het is namelijk voor het eest dat de verschillende verschijningsvormen van artrose met geavanceerde technologie worden gemeten en in een platform verzameld. Doel is om nauwkeurig in kaart te brengen hoe mensen met artrose zich voelen, hoe zij bewegen, hoe hun ziekte zich ontwikkelt en welk medicijn het meest effectief is bij wie.

Bij de gezondheid spelen zowel lichamelijke psychologische als sociale factoren een rol. De onderzoekers kijken daarom naar het volledige spectrum, van cel tot welzijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenspraak met de patiënten. Met die inzichten moet het uiteindelijk mogelijk worden om de behandeling optimaal af te stemmen op individuele patiënten met artrose.

Naast dit onderzoek wordt ook op andere vlakken onderzoek gedaan naar het verbeteren van de behandeling van artrose. Zo startte het Isala ziekenhuis vorig jaar een pilot waarbij keuzehulpen ingezet werden bij patiënten met heup- en knieartrose. De innovatieve aanpak bleek opvallend succesvol en er waren positieve reacties van zowel patiënten als medisch specialisten.

Gewricht-op-een-chip

Onderdeel van het TopTreat onderzoek zijn ook bestaande technologieën, zoals ‘gewricht-op-een-chip’. Daarnaast worden ook nauwkeurige metingen uitgevoerd van stofjes in het lichaam die een aanwijzing zijn voor de ziekte (biomarkers), analyses van beweging met sensoren, en het maken van computermodellen van gewrichtsbewegingen en belasting op kraakbeen.

Met deze technologieën, metingen, analyses en computermodellen willen de onderzoekers specifieke kenmerken van mensen met artrose begrijpen en vastleggen. Met die inzichten kunnen behandelaars dan de meest kansrijke behandeling per patiënt bepalen. Aan het onderzoek doen behalve mensen die al aan artrose lijden, ook twee groepen mee die een verhoogd risico op artrosevorming hebben. Dat zijn mensen met een kapotte of verwijderde meniscus of met een beenamputatie.

Het belang van TopTreat

Het TopTreat project heeft een grote waarde voor de zorg voor mensen met artrose. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat het project leidt tot de ontwikkeling van een technologieplatform dat patentwaardig is en snel vertaald kan worden naar meer toepassingen in de gezondheidszorg. Met dit ambitieuze project richt ICMS zich op maximale klinische en maatschappelijke vooruitgang.

Het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen het RadboudUMC, Sint Maartenskliniek, Roessingh Research and Development en het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. Binnen het project werken de partners samen met ReumaNederland, de bedrijven ATRO Medical en Moveshelf, de Reumastichting Sint Maartenskliniek, de Twente Graduate School en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Samen met financiering uit het topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen gaat het om een project van ongeveer 4,8 miljoen euro.