One kidney for life moet leiden tot meer behoud donornieren

De overleving van donornieren is in de afgelopen twintig jaar nauwelijks verbeterd. De call One kidney for life moet de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee de levensverwachting en de kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten. Ook is het streven om in de toekomst patiënten sneller in aanmerking te laten komen voor een niertransplantatie omdat wachtlijsten naar verwachting korter worden.

Samenwerken bij behoud donornieren

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.665.775. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal twee aanvragen toegewezen. NWO financiert maximaal negentig procent van de totale projectomvang. Gezamenlijk dienen de cofinanciers netto minimaal tien procent van het totale budget voor de aanvraag bijeen te brengen. De looptijd van het voorgestelde project is minimaal vier jaar en maximaal vijf jaar.



Projecten die in aanmerking willen komen voor de subsidie zijn gericht op onderzoek dat moet leiden tot biomedische doorbraken. Deze complexe uitdaging kan niet vanuit één wetenschapsdiscipline of vanuit alleen wetenschappelijk perspectief worden beantwoord. Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem, waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn om tot een oplossing te komen. Daarom is deze call gericht op samenwerking van partijen die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek en innovatieve oplossingen bij niertransplantaatfalen.

Donornieren matchen

Het vinden van een goede match bij donornieren is geen sinecure. Wanneer bij een nierdonatie de bloedgroepen niet overeenkomen, kan dat worden opgelost met een zogeheten ‘cross-over nierdonatie’. Voor zijn promotieonderzoek ontwikkelde Danny Blom een aantal geavanceerde, wiskundige modellen om problemen rond zulke cross-over donaties te verbeteren. Ook toonde hij met zijn onderzoek aan hoe de berekeningen en werkwijze in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

NWO houdt op donderdagmiddag 15 februari 2024 een matchmaking evenement voor deze call op de NWO-locatie in Utrecht. Onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn welkom om dit evenement bij te wonen.