Een mooie opsteker voor iedereen die zich er de afgelopen jaren met hart en ziel voor heeft ingezet om het online delen van medische gegevens mogelijk te maken. Een prestatie waar de regionale projectleiders, de huisartsenpraktijken, de huisartsenkoepels, de leveranciers en andere betrokken partijen met trots op kunnen terugkijken.

“We weten allemaal dat de werkdruk in de huisartsensector hoog is en de invoering van online inzage aanvankelijk zorgt voor nog meer werk. Bijna de helft van alle praktijkmedewerkers in het land heeft bijvoorbeeld scholing van OPEN gevolgd. Ik vind het daardoor extra bijzonder en lovenswaardig dat het de huisartsen als eerste gelukt is om dit voor elkaar te krijgen voor hun patiënten”, zegt programmamanager Martina Bartelink.

Medische gegevens

Toen met het programma OPEN werd begonnen was online inzage een relatief onbekend fenomeen. Nadat in september 2020 zo’n 450.000 mensen een portaal van de huisarts hadden gebruikt om hun gegevens in te zien, raakten de portalen steeds meer in zwang. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het versturen van zelfmeetgegevens of het inzien van laboratoriumuitslagen. Ruim driekwart van de huisartsenpraktijken was in 2020 gestart met online inzage voor patiënten in het medisch dossier. In juli 2022 hadden al meer dan 2.2 miljoen Nederlanders van zestien jaar en ouder gebruik gemaakt van online inzage. Het portaalgebruik steeg het afgelopen jaar verder met maar liefst een miljoen gebruikers naar 2,7 miljoen in totaal.

Van ruim 85 procent van de praktijken hebben één of meer patiënten hun dossier via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) bekeken. Aan het einde van OPEN stond 99,1% van de huisartsenpraktijken op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van Stichting MedMij. Dat betekent dat ze technisch gezien klaar zijn voor patiënten die hun gegevens willen inzien met een PGO.

Exponentiële groei

De stijgende gebruikscijfers van de PGO’s laten volgens Wouter Roorda, datamanager van OPEN, zien dat de fase van exponentiële groei is aangebroken: “Er zijn nu zo’n 50.000 unieke PGO-gebruikers. Als je dit extrapoleert, dan zouden we in het volgende kwartaal al op 150.000 gebruikers uit kunnen komen. Ditzelfde patroon zagen we destijds bij de portalen.”

Na de innovators lijken, volgens Roorda, nu ook de early adopters er klaar voor te zijn. “Uiteraard komt dat mede doordat er een enorme stijging is geweest in het aantal praktijken dat PGO-gebruik mogelijk heeft gemaakt. Nu moet gaan blijken of patiënten de PGO’s daadwerkelijk gaan en blijven vinden. Vooralsnog laten de cijfers zien dat de meeste mensen pas één keer een PGO hebben gebruikt om hun dossier in te zien. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het nog vooral gaat om testen.”

Activiteiten programmabureau OPEN Op 31 december 2022 is de officiële prestatieperiode van OPEN geëindigd. Het programmabureau is nog tot 1 april beschikbaar voor ondersteuning van de regionale coalities en het afronden en overdragen van de activiteiten.