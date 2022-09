Online mindfulness voor jongeren met chronische pijn

Het Kinderpijncentrum van het Erasmus MC Sophia beschikt over een multidisciplinair team van specialisten. Gezamenlijk bepalen zij de juiste, op maat gesneden, behandeling van chronische pijn bij jonge patiënten. Die behandeling kan bestaan uit (een combinatie van) medicatie fysiotherapie, psychologische begeleiding of pijneducatie. Daar is het online mindfulness programma nu dus als extra optie aan toegevoegd.

Pijnbehandeling is maatwerk

Over chronische pijn wordt gesproken als de klachten, al dan niet in combinatie met het herstel, langer dan drie maanden aanhouden. De jonge patiënten die in het Kinderpijncentrum behandeld worden hebben meestal al een heel behandeltraject doorlopen en kampen gemiddeld anderhalf jaar met complexe pijnklachten.

“De behandeling van chronische pijn is bij ons altijd custom made. Hier voegen wij nu een nieuw component aan toe: zelfredzaamheid met het online mindfulness programma van de Beter in je vel coach”, vertelt physician assistant en pijnbestrijder Bernadette de Mol.

Online mindfulness programma

Met de ontwikkeling en lancering van het online mindfulness programma, de ‘Beter in je vel coach’, voor kinderen en jongeren heeft het Kinderpijncentrum een nieuwe ’troef’ in handen. Het programma kan online, thuis of computer, tablet of smartphone, gevolgd worden.

Elke week worden andere specifieke thema’s behandelt, zoals chillen in je lichaam, de oceaanademhaling, even stretchen en een slok met aandacht. “Met acht trainingen leren de kinderen in acht weken een goede balans tussen lichaam en geest te krijgen en de pijnklachten beter aan te sturen”, aldus De Mol.

Het is bewezen dat ontspanning en rust, bijvoorbeeld met behulp van Virtual Reality, de pijnbeleving veranderen waardoor patiënten minder pijn ervaren. Het online mindfulness programma van het Kinderpijncentrum heeft als doel kinderen en jongeren daar bewust van te maken. Naast de trainingen biedt het programma ook oefeningen die de jonge patiënten kunnen doen op momenten dat ze pijnklachten ervaren.