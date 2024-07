Kijk naar het grotere plaatje om de zorg te kunnen veranderen

Als gevolg van de vergrijzing en het feit dat meer mensen langer leven met een chronische aandoening wordt de zorg geconfronteerd met stijgende kosten en personeelstekorten. Daarmee staat het huidige zorgstelsel onder enorme druk. In haar oratie ging Prof. Dr. Ir. Geke Ludden van de University of Twente (UT) dieper in op de vraag hoe expertise en technische oplossingen kunnen helpen om de problemen op het gebied van gezondheid en zorg op te lossen.

Ludden benadrukte dat het ontwerpen van oplossingen voor een duurzaam zorgsysteem alleen mogelijk is als we goed kijken hoe mensen, andere levende wezens en onze natuurlijke omgeving met elkaar zijn verbonden. Ze introduceerde drie mensgerichte ontwerpmethodes voor de zorg om te illustreren hoe interaction design op elk niveau (micro, meso en macro) in ons zorgstelsel een bijdrage kan leveren. De oratie vond eind juni 2024 plaats.

Voordelen en nieuwe uitdagingen

In het Nationaal Zorgakkoord staat een aantal van deze uitdagingen vermeld en worden acties en maatregelen beschreven die betrouwbare, toegankelijke en duurzame zorg in de toekomst moeten waarborgen. Het gebruik van technologie levert diverse voordelen op: het leidt tot meer zelfredzaamheid ten aanzien van gezondheid (met meer aandacht voor preventie) en maakt het mogelijk om ouderenzorg op afstand aan te bieden en patiënten thuis behandelingen te laten volgen. Zorgtechnologie kan in bepaalde gevallen inderdaad een praktische oplossing vormen, maar brengt zelf ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan, zijn expertise en samenwerking tussen verschillende vakgebieden nodig.

Tijdens haar oratie over expertise en interaction design haalde ze een voorbeeld uit de zorg aan dat onlangs meer aandacht heeft gekregen en dat laat zien hoe we soms verzuimen om de connecties tussen deze niveaus te bestuderen. De zorg in onze ziekenhuizen is georganiseerd rond het genezen van patiënten, maar daarbij worden enorme hoeveelheden afval geproduceerd die een negatieve invloed hebben op klimaat en milieu.

Milieubelasting

Steeds vaker bestuderen onderzoekers op het gebied van design en mens-computer interactie niet alleen interacties tussen een individu en een product of technologie, maar wordt het belang van de grotere context benadrukt: de mens leeft in wisselwerking met zijn omgeving, met alle levende wezens en met de niet-levende elementen in de natuur. Dit alles tezamen vormt ons als mensen en heeft invloed op ons gedrag en onze opvattingen en waarden.

Een belangrijk deel van de milieubelasting die door ziekenhuizen veroorzaakt wordt, is afkomstig uit de operatiekamers. Om erachter te komen of en hoe de milieubelasting van OK’s kan worden verminderd zijn vorig jaar tien ziekenhuizen en klinieken een onderzoek gestart. Het Maastricht UMC+ is de initiatiefnemer voor dit onderzoek en 3,4 miljoen euro subsidie daarvoor, beschikbaar gesteld door de NWO.

Twee nieuwe onderzoekslijnen

Voor wat betreft het onderzoek op macroniveau gaf Ludden aan dat het Sectorplan Techniek II hieraan een enorme impuls heeft gegeven. Het gaat dan met name de ‘Ontwerpende Ingenieurswetenschappen’ die daarvan onderdeel uitmaken van het sectorplan. Dankzij dit Sectorplan konden er twee nieuwe onderzoekslijnen worden opgezet. De eerste lijn gaat zich richten op transformaties in onze gezondheidszorgsector vanuit het perspectief van het zorgstelsel en de bebouwde omgeving. Dat geeft inzicht in de manier waarop technologie veranderingen teweeg kan brengen in de zorgomgeving en -praktijken.

De tweede onderzoekslijn gaat over de verdere ontwikkeling van systeembenaderingen om de impact op menselijke en natuurlijke systemen te bestuderen. Deze onderzoekslijn sluit aan bij het impactprogramma 'Planetaire gezondheid' van het TechMed Centre en het Climate Centre van UT. Met dit programma moet er meer inzicht komen in de relaties tussen de menselijke gezondheid, het milieu en het zorgstelsel. Deze actuele thema’s zijn volgens Ludden ook een goede basis voor samenwerking tussen UT en andere Nederlandse universiteiten.