Ontwikkeling technologische interventies voor dementie

Op dit moment vinden psychosociale en technologische interventies nog onvoldoende hun weg naar de praktijk, zo stelt Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde & Dementie en voorzitter van het UNO-UMCG. De kennis die het onderzoek van onder andere het UNO-UMCG op gaat leveren moet ontwikkelaars van technologische en e-health interventies gaan ondersteunen.

“Bij dementie zijn de verschillen groot en ook de behoeftes verschillen enorm. Van persoon tot persoon, maar ook van dag tot dag”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland.

Versnellen technologische interventies

Het is voor het eerst dat Alzheimer Nederland een bedrag van deze omvang beschikbaar stelt voor onderzoek. Het bedrag wordt bovendien aangevuld met nog eens drie miljoen euro van Health Holland. Met dit geld gaan praktijkorganisaties en bedrijven gaan samen én met mensen met dementie en hun naasten oplossingen ontwikkelen. Doel is om de technologiche interventies sneller naar de markt te brengen. Het belang van het betrekken van mensen met dementie bij de implementatie werd eerder ook al aangetoond in een onderzoek en afstudeerstage bij Vilans.

Binnen het samenwerkingsverband staan mensen met dementie en hun behoeften centraal. Verder worden ook zorgprofessionals nauw betrokken, onder andere door middel van opleidingen. “Het is uniek dat we met dit consortium de krachten in Nederland kunnen bundelen om echt een verschil te maken in het leven van mensen met dementie en hun naasten”, aldus Marjolein de Vugt, projectleider SPREAD+ en directeur Alzheimer Centrum Limburg

Het landelijke samenwerkingsverband, SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care), wordt geleid door het Alzheimer Centrum Limburg van het MUMC+, Radboudumc Alzheimer Centrum/ UKON, Hogeschool Windesheim en het UNO-UMCG/ Alzheimer Centrum Groningen. Verder maken ook Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimer Centrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het samenwerkingsverband.