Operatierobot verbetert darmoperaties

Twee chirurgen van het St. Antonius hebben de nieuwe procedure voor de operatierobot in november op een congres voor darmchirurgen in St. Gallen in Zwitserland met hun vakgenoten gedeeld. “Ik denk dat we snel navolging krijgen. We hebben in Nieuwegein al enkele collega’s op bezoek gehad, uit het buitenland. En er hebben zich al meer aangemeld om te komen kijken”, vertelt chirurgen Anke Smits.

Operatierobot verfijnt Japanse ingreep

Bij patiënten die aan de ziekte van Crohn lijden moet soms de overgang van de dunne naar de dikke darm worden weggenomen via een zogenoemde speciale KonoS-operatie. Dat is een Japanse techniek, ontwikkeld door de Japanse chirurg dr. Toru Kono. Zijn methode heeft betrekking op de manier waarop de dikke en dunne darm weer aan elkaar gezet worden nadat het ontstoken vernauwde gedeelte is verwijderd.

Doordat die ingrepen nu met de Da Vinci operatierobot uitgevoerd kunnen worden, verbetert niet alleen het resultaat van de operatie, maar hebben de patiënten ook minder last van eventuele complicaties. Daarvoor zorgen, dankzij de nieuwe methode, met name ook het lagere aantal littekens op de buik van de patiënt. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de mate van de voordelen voor deze patiënten.

“Ik hoorde tijdens een presentatie in Noorwegen over deze techniek. Wij maken de darmverbinding altijd in de buik en met de robot. We vinden het belangrijk dat de buikwand onbeschadigd blijft. Door de techniek met de robot te doen en in de buik hoef je geen groot litteken op de buik te maken. Crohn komt vaak bij relatief jonge mensen voor en daarbij is dat extra belangrijk”, aldus Smits.

Innovatie gaat verder

Inmiddels is de darmoperatie via de KonoS-techniek met ondersteuning van de operatierobot al zestien keer met succes uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van innovatie in het St. Antonius Ziekenhuis. Toen de chirurgen een filmpje van de gerobotiseerde operatie aan collegae toonden, bleek dat zij de eersten ter wereld waren die deze ingreep zo uitvoeren.

Intussen wordt in het St. Antonius al hard nagedacht over wat de robot nog meer kan. “We denken niet in beperkingen. We hebben altijd voorop staan: wat is het beste voor de patiënt èn veilig. Dat gaat hier samen. Buik dicht is het beste. Als er benefit voor de patiënt is, dan gaan we het ook doen. We kunnen die afweging goed maken, want er is zo veel ervaring en kennis in huis”, besluit Smits.

Het St. Antonius beschikt naast de Da Vinci operatierobot ook over een Mako robotarm die orthopeden helpt bij het nog preciezer plaatsen van protheses. Die robotarm werd begin 2021 voor het eerst ingezet en is sindsdien ook niet meer weg te denken voor dergelijke ingrepen.