Opschaling voor digitale traumatherapie via WeMind-platform

Moovd heeft de goedkeuring gekregen om het digitale behandelplatform verder te gaan opschalen. De goedkeuring kwam via Digizo.nu, het platform dat namens alle grote zorgverzekeraars en ggz-instellingen innovaties beoordeelt. De goedkeuring betekent dat zorginstellingen en therapeuten het WeMind-platform van Moovd kunnen inzetten voor de behandeling van trauma's en angsten. De betreffende software is ontwikkeld zodat therapeuten trauma-therapie digitaal kunnen uitvoeren

Een voorbeeld van bewezen, effectieve therapie is EMDR. Bij angsten en trauma worden traumatische herinneringen verwerkt door het oproepen van herinneringen terwijl de patiënt wordt afgeleid. Het platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en algoritmes om behandelingen efficiënter te maken. “Op basis daarvan neemt het werkprocessen van de therapeut gedeeltelijk over”, legt Menno Kamphuis, mede-oprichter van Moovd uit. Volgens hem is het nu mogelijk dat behandelingen in plaats van dertig tot veertig minuten duren, nu in de helft van de tijd mogelijk zijn.

Wachtlijsten

Deze tijdsbesparing is cruciaal in een sector die kampt met lange wachtlijsten en personeelstekorten. Kamphuis: “Het proces zelf verandert niet. Alleen door de inzet van nieuwe technologie kun je ze zorgverlening efficiënter en effectiever maken.” De goedkeuring voor het WeMind-platform door Digizo.nu opent deuren bij Nederlandse zorginstellingen. Via de zogeheten STOZ-subsidie kunnen instellingen financiering aanvragen voor implementatie. Door deze vermelding is het voor instellingen mogelijk om eenvoudig en laagdrempelig via de STOZ-subsidie financiering te krijgen waarmee de implementatie, het gebruik en de opschaling van WeMind drie jaar lang volledig wordt vergoed.

Moovd

Moovd staat voor passende, doelmatige zorg die overal en altijd toegankelijk moet zijn. Bij de mensen thuis of op afstand, volledig zelfstandig of onder begeleiding inzetbaar. Hierbij ontlasten ze overbelaste zorgmedewerkers, krijgen cliënten meer zelf de regie en wordt het aantal contactmomenten verminderd.

Moovd werkt sinds 1 juni 2022 ook samen met Minddistrict om hoogwaardige digitale therapie beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken op één platform. Deze ontwikkeling past volgens Minddistrict bij de ambitie van beide ondernemingen om via intensievere samenwerking de gg-zorg en haar leveranciers toekomstbestendig te maken.

Deepfake-technologie

Ook met behulp van deepfake-technologie is het mogelijk om via een virtuele avatar cliënten in de ggz te helpem om trauma’s beter te verwerken. Zo kan bijvoorbeeld een slachtoffer van een misdaad praten met een dader: veiliger dan een echte ontmoeting en volgens gebruikers net zo levensecht. Theo Gevers, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt aan deze therapeutische inzet van deepfake-technologie.