Zuyderland Innovatielab, Slaap webinar, GDHP-top, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het jaaroverzicht van het Innovatielab Zuyderland en een webinar over de online (digitale) behandeling van slaapstoornissen. Verder ook aandacht voor de eind januari in Den Haag gehouden 14e GDHP-top en een nieuwe subsidieoproep van ZonMw voor onderzoeken die zich richten op de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor de doelgroep jeugd.

Zuyderland Innovatielab

Het Innovatielab Zuyderland heeft vorige week het jaaroverzicht van 2024 gepresenteerd. Dit is een opsomming van innovaties en samenwerkingen die bijdragen aan de toekomst van de zorg. Het innovatielab is dé drijvende kracht achter vernieuwende zorgoplossingen binnen Zuyderland, waar verschillende baanbrekende projecten, van digitale zorgassistenten tot nieuwe zorgconcepten, worden ontwikkeld, zoals:

AVA, de digitale zorgassistent – ondersteunt patiënten met digitale zorgvragen

Een toekomstbestendig concept voor het electief centrum – optimaliseert planbare zorg

De VR-room voor patiënten – zet virtual reality in om zorgtrajecten te verbeteren

“We staan voor enorme uitdagingen. De personeelstekorten nemen toe, terwijl de zorgvraag blijft stijgen. Innovatie is niet zomaar een oplossing, het is een voorwaarde om als organisatie toekomstbestendig te blijven”, vertelt Esther Talboom-Kamp, lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland.

Slaap Webinar

Dinsdag 25 maart wordt het webinar ‘Van insomnia naar i-Sleep' georganiseerd. Een van de aanwezigen, prof. dr. Annemieke van Straten vertelt daar over de behandeling van slaapproblemen en de ontwikkeling en validatie van de interventie i-Sleep. Het webinar, georganiseerd door Minddistrict, start om 13.00, aanmelden is gratis.

De hoogleraar zal tijdens het webinar onder andere ingaan op de onderliggende principes van i-Sleep, over de validatie van de interventie, en over slaapproblematiek bij diverse doelgroepen. De interventie is geschikt voor de specialistische GGZ. Daarnaast wordt i-Sleep ook gebruikt in de huisartsenpraktijk, door de praktijkondersteuner. Maar inmiddels is er ook een versie van i-Sleep voor mensen met autisme, vrouwen met borstkanker en wordt er onderzoek gedaan naar slapeloosheid en pijn.

14e GDHP-top in Den Haag

Eind januari werd in Den Haag de 14e editie van de Global Digital Health Partnership (GDHP) Summit gehouden, een event waar vertegenwoordigers van nationale autoriteiten op het gebied van digitale zorg uit meer dan 40 landen met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.

Naast presentaties van Abigail Norville, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van VWS en namens Nederland voorzitter van de GDHP. Daarna nam Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid en CIO van VWS, waren er verschillende break-out sessies. Daarin kwamen thema’s als interoperabiliteit, digitale zorg geletterdheid, volwassenheidsmodellen en internationale beleidsanalyses. Een korte video-impressie van de 14e GDHP-top is hier te bekijken.

Subsidie preventie-onderzoek

ZonMw heeft een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd, gericht op het onderzoeken van de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor de doelgroep jeugd. De onderzoeken die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie dienen zich te richten op één van de volgende thema’s:

Preventie van mentale gezondheidsproblemen bij jongeren waarvan bekend is dat zij daar extra kwetsbaar voor zijn, zoals jongeren die zich identificeren als LHBTQIA+.

Preventie van middelengebruik, met een focus op vapen en/of drugspreventie.

Preventie van social media gebruik.

Preventie van gehoorschade.

Preventie van ongezond eten en overgewicht, met een focus op voedsel- en leefomgeving

Deze subsidieronde is opgedeeld in 2 fases: de projectideefase en de subsidieaanvraagfase. Het projectidee kan ingediend worden tot 6 mei 2025, 14.00 uur. Het projectidee wordt dan beoordeeld op relevantie en globaal op kwaliteit. De uitgewerkte subsidieaanvraag moet uiterlijk ingediend worden op 23 september 2025, 14.00 uur. Per project kan er maximaal 500.000 euro subsidie worden aangevraagd voor een project met een looptijd van 48 maanden. Er is in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar.

