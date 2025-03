Nieuw AI-platform moet administratielasten zorgverleners beperken

Microsoft en ChipSoft lanceren een geïntegreerde voice AI-platform voor de zorgsector in Nederland. Het Amerikaanse technologiebedrijf introduceerde Microsoft Dragon Copilot eerder in maart. De oplossing combineert de spraakherkenningfunctionaliteit van Dragon Medical One (DMO) met spraakgestuurde AI ambient listening-functionaliteiten van DAX Copilot (DAX). Dragon Copilot moet zorgverleners ondersteunen bij het stroomlijnen van documentatie, het vinden van medische informatie en het automatiseren van administratieve taken.

In Nederland besteden zorgprofessionals volgens Microsoft tot 40 procent van hun werkweek aan administratie, wat ten koste gaat van directe patiëntenzorg. Met een snel vergrijzende bevolking en een wereldwijd tekort aan medisch personeel wordt de inzet van AI steeds essentiëler om zorgprofessionals te ontlasten, efficiëntie te verhogen en de toekomst van de gezondheidszorg duurzaam te versterken. Dat is daarom iets waar zorgminister Fleur Agema op wil inzetten, zo bleek onder meer tijdens de presentatie van de Miljoenennota in september 2024 - al worden er ook vraagtekens gezet bij haar geloof in de mogelijkheden van AI-toepassingen.

Minder administratieve lasten

Dragon Copilot, onderdeel van Microsoft Cloud for Healthcare, moet zorgorganisaties helpen bij het stroomlijnen van processen en het verminderen van administratieve lasten. Het platform wordt hiervoor geïntegreerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en moet zo naadloos aansluiten op bestaande zorgsystemen. In Nederland werkt Microsoft hiervoor samen met ChipSoft ( aanbieder van EPD HiX), dat onder meer in 71 procent van de Nederlandse ziekenhuizen wordt gebruikt (cijfers 2024). Chipsoft is wereldwijd een van de drie launch partners.



De integratie moet zorgorganisaties helpen om Dragon Copilot zonder ingrijpende systeemwijzigingen optimaal te benutten binnen hun IT-infrastructuur. Door een platformstrategie te hanteren, stellen Microsoft en ChipSoft continu innovatieve functionaliteiten te kunnen toevoegen, zodat zorgprofessionals efficiënter werken en optimale ondersteuning krijgen in diverse zorgscenario’s.

Toegankelijk houden zorg

"Met de beschikbaarheid van AI in HiX zetten we een belangrijke stap in het ondersteunen van zorgprofessionals met het verminderen van hun administratieve lasten”, stelt Hans Mulder, CEO van ChipSoft. “Dit helpt om de gezondheidszorg toegankelijk te houden ondanks de toenemende vraag en aanhoudende personeelstekorten.”



Dragon Copilot biedt zorgprofessionals in verschillende zorgomgevingen (van poliklinieken en ziekenhuizen tot SEH) diverse kernfunctionaliteiten:

Efficiëntere documentatie : automatische patiëntnotities in meerdere talen, spraakgestuurde dictatie, AI-gestuurde samenvattingen en gepersonaliseerde stijlen en opmaak. Zorgprofessionals kunnen eenvoudig spraakmemo’s opnemen, teksten bewerken en gebruikmaken van slimme sjablonen, allemaal binnen één intuïtieve gebruikersinterface.

: automatische patiëntnotities in meerdere talen, spraakgestuurde dictatie, AI-gestuurde samenvattingen en gepersonaliseerde stijlen en opmaak. Zorgprofessionals kunnen eenvoudig spraakmemo’s opnemen, teksten bewerken en gebruikmaken van slimme sjablonen, allemaal binnen één intuïtieve gebruikersinterface. Snelle toegang tot betrouwbare medische informatie : de geïntegreerde AI-assistent helpt zorgprofessionals snel en eenvoudig medische informatie op te zoeken uit erkende en vertrouwde bronnen.

: de geïntegreerde AI-assistent helpt zorgprofessionals snel en eenvoudig medische informatie op te zoeken uit erkende en vertrouwde bronnen. Slimme automatisering van administratieve taken: conversatiegestuurde opdrachten maken het voor zorgprofessionals mogelijk om verwijsbrieven, behandelplannen, ontslagverslagen en andere administratieve documenten automatisch te genereren in één overzichtelijk systeem.

Dragon Copilot voldoet volgens Microsoft aan strenge compliance- en privacyrichtlijnen zoals HIPAA en AVG en integreert AI-beveiligingsmaatregelen specifiek voor de zorg. Het platform wordt in mei gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Microsoft breidt Dragon Copilot allereerst uit naar markten waar Dragon Medical al wordt gebruikt.