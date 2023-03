Optimaliseren zelfredzaamheid van ouderen

De nieuwe fase van het project wordt ingezet met Werkpakket 2. Werd in de eerste fase vooral onderzocht wat er in de wijk verstaan wordt onder zelfredzaamheid van cliënten, bij werkpakket 2 gaat het vooral om het leren van zorginhoudelijke data. Daarbij gaat het dan over zelfredzaamheid van cliënten die wordt vastgelegd in de zorgdossiers.

Daarbij kijkt men of deze data een weergave is van hoe wijkteams daar in de praktijk mee bezig zijn. Maar ook of ze voldoende inzicht geven in wat wijkteams doen om de zelfredzaamheid van cliënten te verbeteren. Uit deze inzichten zal een handreiking voor wijkteams voortkomen.

Mogelijkheden van data

“Met de start van Werkpakket 2 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in ons project, waarmee we de mogelijkheden van data, vastgelegd in het ECD met Omaha System, in de zorgverlening kunnen benutten om betere zorg te verlenen. Dit is een unieke kans om samen met wijkteams te verkennen hoe we al bestaande data kunnen inzetten om inzicht te krijgen in hoe we cliënten langer thuis kunnen laten wonen”, vertelt Tamara Bouwman, onderzoeker bij stichting Omaha System Support en betrokken het project Data Driven Nursing.

Zelfredzaamheid

In werkpakket 2 zal het praktijkgerichte onderzoek samen met informatiespecialisten en professionals uit de wijk voortgezet worden. “We gaan inventariseren hoe professionals zorginhoudelijke data zouden willen gebruiken om zelfredzaamheid in beeld te brengen en we gaan een minimale dataset ontwikkelen voor zelfredzaamheid. De data-export zullen we met de wijkteams evalueren, en we gaan een handreiking en een prototype zelfredzaamheid-dashboard ontwikkelen. Ik kijk weer uit naar de samenwerking”, aldus Sigrid Huisman, wijkverpleegkundige en als PhD-kandidaat betrokken bij het project.

Data Driven Nursing is een samenwerking van AmsterdamUMC, Vilans, Hogeschool Utrecht en Stichting Omaha System Support. Het project is gestart in 2022 en heeft een looptijd van vier jaar. Zes thuiszorgorganisaties doen mee aan het project, samen goed voor 6.000 zorgprofessionals, ruim 300 wijkteams, en 50.000 cliënten. In de wijkverpleging is volgens de initiatiefnemers een enorme hoeveelheid data beschikbaar om het effect van interventies te meten en te verbeteren.