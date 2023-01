Overname Itzos door KPN Health

De oplossingen van Itzos voor integratie en uitwisseling van data hebben hun meerwaarde op het gebied van de zorg al meermaals bewezen. Het bedrijf werkt ook al langere tijd samen met KPN aan de Health Exchange. Itzos richt zich in die samenwerking voornamelijk richt op datamanagement en integratie. Itzos wordt na de overname als zelfstandig bedrijf binnen KPN Health onderdeel van de data exchange propositie voor de zorg. Het huidige directieteam gaat daar ook deel van uitmaken.

Overname logische vervolgstap

De overname door KPN Health kan dan ook geen echte verrassing genoemd worden. “Met deze overname biedt KPN Health ons een toekomstbestendige basis voor de doorontwikkeling en het operationeel beheer van onze diensten”, vertelt Mark van Dijk, directeur van Itzos.

“Met de aanvullende expertise en oplossingen van Itzos verrijken we onze KPN Health Exchange-dienstverlening en versnellen we de beweging naar gestandaardiseerde en schaalbare platformen”, voegt Vinood Mangroelal, directeur van KPN Health daar aan toe.

KPN Health Exchange is een dienst van KPN die zorginstellingen ondersteunt met data-infrastructuur om zorginformatie, veilig en gestandaardiseerd toegankelijk te maken voor patiënten, zorgprofessionals en eHealth applicaties. Bovendien behouden zorginstellingen zelf de volledige regie op hun data en medische informatie.

KPN Health wil met het inlijven van Itzos nog beter gaan inspelen op de groeiende vraag uit de markt naar digitale gegevensuitwisseling en digitalisering van de zorg. “”Toegang tot zorggegevens speelt een belangrijke rol in het toegankelijk en toekomstbestendig houden van de zorg. Met de KPN Health Exchange faciliteren we deze gegevensuitwisseling op een veilige en gestandaardiseerde manier”, aldus Mangroelal.

Data delen en ontsluiten

Digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendige en toegankelijke zorg. De mogelijkheid voor het ontsluiten en delen van data uit zorginformatiesystemen is een daarbij van groot belang. Dat biedt zowel patiënten als zorginstellingen de mogelijkheid om actuele medische data altijd en overal in te zien. De uitrol en installatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) spelen daarbij een cruciale rol.

Met een PGO kan straks elke Nederlander vanuit één omgeving zijn medische gegevens inzien. Dat geldt zowel voor het medisch dossier bij de huisarts en het ziekenhuis, als andere zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut of ouderenzorg. Via de PGO kunnen al deze medische gegevens overzichtelijk via één app of website geraadpleegd worden.

“Voor de beste patiënt/cliënt- en zorgervaring is samenwerken en adequaat delen van gegevens noodzakelijk, daar zijn alle disciplines binnen de zorgsector van doordrongen”, aldus Van Dijk.