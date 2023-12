Overzichtsstudie: AI verbetert detectie darmpoliepen

Een recente overzichtsstudie, onlangs gepubliceerd in The Lancet, belicht de voordelen en nadelen van kunstmatige intelligentie (AI) in coloscopieën. Deze studie benadrukt hoe AI het opsporen van poliepen in de dikke darm aanzienlijk kan verbeteren, wat cruciaal is gezien sommige poliepen een voorstadium van kanker kunnen zijn. AI helpt niet alleen bij het verminderen van het missen van poliepen, maar zorgt ook voor een hogere detectie van verschillende soorten poliepen met variërende risiconiveaus.

Verbeterde detectie darmpoliepen

Een belangrijke bevinding is de verbeterde detectie van gevorderde adenomen, vooral bij patiënten met niet-neoplastische laesies. Het onderscheid tussen neoplastische en niet-neoplastische laesies is essentieel voor een accurate diagnose en behandeling, aangezien niet-neoplastische laesies andere symptomen en prognoses kunnen hebben. Daarnaast toont de studie een toename in de detectie van kleine poliepen, wat het risico op interval dikke darmkanker kan verlagen.

Veelbelovende resultaten

De resultaten van AI ondersteunde coloscopieën zijn volgens de overzichtsstudie veelbelovend: patiënten die een AI-ondersteunde coloscopie ondergingen, hadden een aanzienlijk lagere ‘poliep miss rate’ (PMR) en ‘adenoom miss rate’ (AMR) – respectievelijk 52,5% en 50,5% – vergeleken met degenen die een standaard coloscopie ontvingen. De AI-ondersteunde coloscopieën lieten ook significante verbeteringen zien in poliep detectiepercentages en het aantal adenomen gedetecteerd per coloscopie (APC). Met stijgingen van achtereenvolgens 23,8% en 39%, illustreert dit onderzoek de effectiviteit van AI in het verbeteren van de nauwkeurigheid en grondigheid van screeningen van de dikke darm.

Ondanks deze positieve uitkomsten benadrukken de onderzoekers het belang van verder onderzoek naar de kosteneffectiviteit en lange termijn voordelen van AI in de gezondheidszorg. De focus ligt op het verfijnen van het bestaande proces, en zeker niet op een volledige vervanging ervan.

AI & slokdarmkanker

De resultaten van deze overzichtsstudie sluiten goed aan bij ander recent onderzoek van Amsterdam UMC en TU Eindhoven, dat in november 2023 gepubliceerd werd in The Lancet Digital Health. Hierbij lag de focus op het gebruik van AI voor het herkennen van slokdarmkanker bij patiënten met een zogeheten Barrett-slokdarm. Deze bevindingen, voortkomend uit een internationaal consortium van vijftien ziekenhuizen, tonen aan dat AI endoscopisten effectief kan ondersteunen bij het vroegtijdig opsporen van slokdarmkanker bij deze specifieke groep patiënten.