Patiënt na laryngectomie gebaat bij PURINOX HME

Bij patiënten bij wie sprake is van een vergevorderd stadium van – of teruggekeerde kanker in het strottenhoofd, kan een totale laryngectomie noodzakelijk zijn. Wereldwijd ondergaan meer dan 100.000 mensen per jaar deze ingrijpende operatie die er voor zorgt dat een goede kwaliteit van leven behouden blijft.

Na deze chirurgische ingreep vervangt een stoma in de hals de ademhaling door de neus en mond. Dit zorgt er voor dat de lucht koeler en minder vochtig is doordat de lucht niet meer via de neus wordt ingeademd. De belangrijke verwarm- en bevochtigingsfunctie kan worden hersteld door gebruik te maken van een zogeheten Heat and Moisture Exchanger (HME).

Na laryngectomie de PURINOX HME

De PURINOX HME levert dankzij het innovatieve ontwerp en de geavanceerde 3D metaal print technologie een aantal significante prestaties na een totale laryngectomie:

Geeft bewezen meer vocht af bij inademing, terwijl de ademhalingsweerstand laag blijft.

Extra gemak bij het spreken, door zonder achterwaartse druk de stoma af te sluiten.

De mogelijkheid om door de gebruiker zelf gereinigd te worden en is na de gebruiksperiode recyclebaar.

De mogelijkheid tot aanpassen aan huidskleur of stijl met behulp van verwisselbare kapjes

Krachten bundelen voor de beste zorg

Wat tot de ontwikkeling van de PURINOX HME heeft geleid zijn de eindeloze mogelijkheden van het 3D printen, in combinatie met intensieve samenwerking met (medische) specialisten, vooraanstaande ziekenhuizen en de Patiëntenvereniging Hoofd Hals (PVHH. De 2e Stemwinkel, die hulpmiddelen levert voor mensen met een tracheostoma, zal de PURINOX HME gaan distribueren. Deze zal vanaf de zomer van 2023 verkrijgbaar zijn.

De ervaring van Wicher Mars, gelaryngectomeerd sinds 2021, laat zien dat de kwaliteit van leven dankzij de PURINOX HME aanzienlijk beter is geworden. Mars: “De PURINOX HME geeft mij letterlijk en figuurlijk lucht en daarmee vrijheid. Door de PURINOX HME kan ik mijn droom waarmaken: lopend meedoen aan Alpe D’HuZes, om hiermee fondsen te werven voor veelbelovend onderzoek naar immuuntherapie van het Antoni van Leeuwenhoek op het gebied van hoofd-hals kanker.”

Samenwerking Mobius en AVL

Innovatie inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven is de achterliggende passie die tot deze unieke innovatie heeft mogen leiden. Daarbij was men er op gericht om de medische en technische wereld te verbinden en grote sprongen vooruit te maken in oplossingen voor de patiënt. Eerder al werkten Mobius en AVL samen aan een patiënt-specifiek titanium kaakimplantaat.

Hun innovaties zijn er altijd op gericht om duurzame, circulaire oplossingen met minimale verspilling voort te brengen. Zij streven ernaar om kostenbesparend te zijn voor de gezondheidszorg en laten opbrengsten terugvloeien naar het ziekenhuis, waar het aan ten goede komt aan verder onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Tegen de stroom van de huidige markt in, maar volledig mee met de huidige tijd.

3D-tehnologie wordt steeds vaker gebruikt voor diverse chirurgische ingrepen, met name voor implantaten. Daarbij worden implantaten, protheses en zelfs delen van botweefsel, letterlijk met een 3D-printer gemaakt. Meer informatie is hier te vinden.