Patiënten pakken regie op Appstore Kanker.nl

Het platform Appstore van kanker.nl bestaat al sinds juni 2013. Het is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Sinds 2016 beheert en ontwikkelt de onafhankelijke Stichting kanker.nl het platform in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers.

Het platform groeit en staat anno 2023 bomvol met kwalitatief goede digitale ondersteuning voor mensen die te maken krijgen met kanker. Dit helpt patiënten en hun omgeving om de regie terug te pakken. Het vrijgeven van de appstore voor (ex)-patiënten en hun naasten – dus zonder tussenkomst van een zorgverlener – past bij het voortschrijdende proces van passende zorg en zelfmanagement.

Emotionele begeleiding

Er zijn voor patiënten en hun naasten steeds meer apps beschikbaar; ook buiten de appstore om. In ziekenhuizen of bij zorgverzekeraars zoals CZ zijn bijvoorbeeld steeds meer keuzehulpen op maat te verkrijgen, die mensen helpen om beter voorbereid in de spreekkamer te komen en goed na te denken over de behandeloptie die het beste bij hen past.

Ook zijn er steeds meer digitale mogelijkheden die mensen begeleiden bij het verwerken van diagnose. Universiteit Twente heeft bijvoorbeeld speciaal voor patiënten met een kankerdiagnose de gratis app Compas-Y gelanceerd. Die app helpt mensen om te gaan met de vele emoties en onzekerheden die de diagnose en de behandelingen met zich meebrengen. Op de appstore kanker.nl staat deze optie (nog) niet maar zijn wel weer andere mogelijkheden voor emotionele ondersteuning zoals apps van Therapieland.

Appstore geopend

Patiënten winnen een stukje autonomie dankzij het feit dat de appstore nu officieel voor íedereen geopend is. Oncologiepatiënt Mirjam weet dit op de website van IKNL treffend te verwoorden. “Eén van de moeilijkste dingen van het proces omtrent de ziekte vond ik het gevoel dat alles je wordt opgelegd. Met hulp van de apps in de Appstore kan ik weer dingen op mijn tempo doen, dat vind ik er zo fijn aan. Ik heb bijvoorbeeld de ‘Kanker Nazorg Wijzer’ gedownload, waarbij je op je eigen tempo tips tot je kunt nemen en opdrachtjes kan doen die voor jou van waarde zijn. Bijvoorbeeld een module met wat je kan doen bij oververmoeidheid.”

Onderzoek toont ook aan dat zelfmanagement en autonomie belangrijk zijn voor kankerpatiënten. Zelfmanagement stelt patiënten in staat meer eigen regie te nemen over de kwaliteit van hun leven met en na kanker en daarbij hun beroep op de zorg te verkleinen. Met de Appstore op kanker.nl wordt hierin een belangrijke stap gezet. Ter illustratie: van een van de apps in de Appstore, de Kanker Nazorg Wijzer, is al aangetoond dat gebruikers na zes maanden emotioneel en sociaal beter functioneren en minder last hebben van depressie en vermoeidheid.

Op weg naar 60 apps

Op www.kanker.nl/appstore zijn op dit moment 25 verschillende apps, websites en keuzehulpen te vinden, allemaal met het thema: zelfzorg bij kanker. Zo staan er apps in die emotionele ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij somberheid, spanning of angst voor terugkeer van kanker. Maar ook apps die hulp bieden bij het kiezen van de meest passende zorg. Daarnaast staan er apps in die helpen om na een behandeling weer fit te worden, mentaal en fysiek.

Het aanbod in de Appstore zal de komende maanden naar verwachting snel uitbreiden naar zo’n zestig apps. De apps zijn in samenwerking met de GGD zorgvuldig getest en beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, onderbouwing en privacy.