Permanente monitoring prematuur geboren baby’s

Behalve een mooie opsteker kregen de winnaars daarmee ook een mooi geldbedrag om met hun innovatie-idee voor de permanente monitoring van te vroeg geboren baby’s een volgende stap te zetten. Met trots werd de prijs in ontvangst genomen door het ‘I See You’-team., bestaande uit: Jeroen Dudink (hoogleraar Neonatologie en slaapexpert in het WKZ) en Chanel Sam (student Universiteit Utrecht en onderzoeker op de kinder-IC van het WKZ), en een interdisciplinair team waaronder jonge onderzoekers en software deskundigen.

Adequate behandeling dankzij monitoring

Door de wijze waarop baby’s worden gemonitord kunnen verpleegkundigen adequater ingrijpen, behandelmomenten aanpassen aan het slaap-waak ritme van de baby. Daarvoor hoeven zij niet continu bij het kindje te blijven om te controleren of het goed gaat. Zeker in deze tijden van personeelstekorten en bezuinigingen, is het gebruik van deze vorm van monitoring zeer welkom maar biedt het ook adequate handvatten om op het juiste moment tot hulp of een behandeling te komen.

Volgens de jury verdient het team de prijs vanwege hun enorme (inhoudelijke) motivatie, de ondernemende sfeer die binnen het team heerst en de ontwikkeling die het team de afgelopen periode heeft doorgemaakt tijdens het Ureka-traject. Geprezen werd het team omdat er op een hele slimme wijze gebruik wordt gemaakt van bestaande technologie die bovendien data-driven is en ingezet kan worden om de jongste patiënten te helpen.

Aanpassen behandelmomenten

Voor zorgverleners is het met deze werkwijze mogelijk om slaap, pijn, braken of kokhalzen en discomfort te herkennen zonder, zoals gezegd continu bij het kindje te blijven. Hierdoor kunnen de verpleegkundigen adequater ingrijpen, behandelmomenten aanpassen aan het slaap-waak ritme van de baby.

Zoals we al eerder schreven is er ook al de Neozorg app waarmee verpleegkundigen met ouders berichten en foto’s kunnen delen over hun baby.

De prijswinnaars van de Ureka Mega Challenge lieten weten ambitieus verder te gaan. Bij monde van Jeroen en Chanel: “We gaan nog heel veel stappen zetten, zodat we alle baby’s kunnen helpen. Daarbij moet je denken aan het beter maken van de software, bijvoorbeeld het valideren, maar ook het samen met verpleegkundigen kijken naar hoe zij het beste met deze techniek kunnen werken.”

MRI-scan zonder lawaai

Onder de andere finalisten was ook Mischa de Ridder van de VR-MRI Experience met de MRI die veel comfortabeler gemaakt kan worden van patiënten met hoofd-halskanker. Toen hij tijdens de pitch het lawaai van een MRI-scanner liet horen, was iedereen ervan overtuigd dat dat hiervoor een andere patiëntvriendelijke oplossing zeer wenselijk is.

Volgend jaar zal de 10de editie van de Ureka Mega Challenge worden gehouden. Volgens de finalisten is Ureka de kans om de zorg met jouw innovatie-idee te verbeteren. Meer over de Ureka Mega Challenge en de ideeën van de finalisten is te vinden op de website van de Challenge.