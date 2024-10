Philips Campus verduurzaamt transport medisch apparatuur

Met het in gebruik nemen van vijf nieuwe elektrische trucks, laadinfrastructuur en een nieuw digitaal platform investeert Philips ook in milieuvriendelijk wegverkeer om medische apparatuur te vervoeren. Vanaf de Philips Campus in Best rijden vrachtwagens iedere dag zo’n zevenhonderd kilometer om onderdelen van medische apparaten van en naar nabijgelegen opslaglocaties te vervoeren. Vanaf de Campus worden dagelijks gemiddeld 36 ritten (in totaal zevenhonderd kilometer) gemaakt om onderdelen van medische apparatuur naar opslaglocaties in de regio Eindhoven te brengen.

“Alle stappen, groot of klein, dragen bij in het behalen van onze doelstellingen om de CO₂ uitstoot in de keten te verlagen,” vertelt Sofie Van den Brandt, Site Leader Campus Best en Global Head of Integrated Supply Chain voor Diagnostic X-ray. Al sinds 2020 is Philips CO2-neutraal in de eigen operatie en komt honderd procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Om de CO2-uitstoot verder te verlagen, richt het bedrijf zich nu onder meer op samenwerking met partners om de zogenoemde Scope 3 emissies (emissies uit de keten) te reduceren.

Platform met AI

Het vervangen van de diesel trucks door elektrische trucks kan mogelijk 115 ton CO2 per jaar besparen. Er is een volledig ecosysteem samen met leverancier Einride ontwikkeld om de overgang naar duurzaam transport mogelijk te maken. De elektrische trucks zullen op de Campus in Best geladen worden met honderd procent hernieuwbare elektriciteit. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een digitaal platform met AI om inzichten uit het vervoer, routes, en het verkeer te gebruiken om het transport nog verder te verduurzamen in de toekomst.

Philips heeft hoge ambities als het om duurzaamheid gaat. Zo krijgen in Best de CT- en de MRI-scanners een tweede, of soms zelfs, een derde leven door refurbishment. Begin 2023 werd Philips het eerste bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie met goedgekeurde CO2-emissie reductie-doelstellingen voor de gehele waardeketen door het Science Based Targets-initiatief.

Doelen

Philips heeft zichzelf ten doel gesteld dat tegen 2025 minstens vijftig procent van zijn leveranciers zich ook committeert aan wetenschappelijk onderbouwde doelen voor CO2-reductie. Het verminderen van deze Scope 3-emissies in de toeleveringsketen zal naar verwachting zeven keer meer impact hebben dan alleen het verlagen van de CO2-uitstoot uit de eigen bedrijfsvoering van Philips.

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan vier procent van de CO2-uitstoot en aanzienlijk gebruik van materialen. In Nederland ligt de CO2-uitstoot van de zorg, met zeven procent van het landelijke totaal, zelfs nog iets hoger. Van al het afval dat in ons land geproduceerd wordt, is vier procent afkomstig uit de zorg. Het verminderen van de impact die de zorgsector heeft op de klimaatverandering is een belangrijk doel waar ook Philips haar steentje aan bijdraagt.

Projecten duurzaamheid

Zo ondertekende het bedrijf eind vorig jaar de Green Deal Duurzame Zorg. In de afgelopen twee jaar is Philips meerdere projecten met ziekenhuizen gestart. Deze projecten zijn gebaseerd een uitgebreide 360-graden holistische levenscyclusanalyse van de duurzaamheid van een ziekenhuisorganisatie. Deze week maakte het bedrijf de eerste resultaten bekend van deze projecten.