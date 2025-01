Dit zijn de winnaars van een ICT&health Award 2025

Aan het einde van drie inspirerende dagen werd de ICT&health World Conference afgesloten met de uitreiking van de ICT&health Awards 2025 door Lucien Engelen. In totaal maakten 15 genomineerden, verdeeld over vijf categorieën, kans om zich de gelukkige winnaar te noemen van de eerste ICT&health Award. De afgelopen week heeft de jury, bestaande uit de voorzitter van de redactieraad van ICT&health Diederik Gommers, de CEO van Transform.health en visionair Lucien Engelen en de (online) redactie van ICT&health zich gebogen over de vijftien genomineerden en daaruit de vijf winnaars geselecteerd.

And the winners are…

In de categorie ‘Innovator van het jaar’, voor de meest baanbrekende zorginnovatie die bestaande grenzen verlegt, ging de Award naar Ouderen en thuiszorgorganisatie Sensire. Zij waren, nog voordat zorg-op-afstand en digitalisering gemeengoed werd, een van de pioniers op dit gebied. Voor ‘zorg op afstand richtte Sensire het medisch centrum ’NAAST’ op, dat in heel Nederland opereert en met name in de thuis voor ondersteuning zorgt die de zorg niet alleen efficiënter, maar ook fijner maken.

De Award in de categorie ‘Beste Samenwerking in de Zorg’, voor de samenwerking die de grootste impact maakt en laat zien dat de kracht van zorgtransformatie in gedeelde kennis en inspanning ligt, ging naar HAN, The Simulation Crew en een conglomeraat van GGZ-instellingen. Partijen die de handen ineengeslagen hebben om de kansen van Virtual Reality in de GGZ te verkennen. VR kan zeer effectief zijn en is op sommige plekken binnen de gezondheidszorg niet meer weg te denken. Doordat deze technologie steeds gebruiksvriendelijker wordt en scenario’s bovendien realistischer worden, zijn er kansen voor nieuwe toepassingen.

De categorie ‘Uitmuntendheid in Patiëntgerichte Zorg’ betreft initiatieven die de patiënt écht centraal stellen en zorg leveren die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen. Een initiatief dat dit al jaren doet, en daarom de ICT&health Award wint, is de Helpdesk Digitale Zorg.

De Helpdesk Digitale Zorg is er voor iedereen die vragen heeft over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of andere e-health toepassingen. De helpdesk werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Waar iedereen vaak denkt dat de groep die de helpdesk aanklopt, laagopgeleiden en ouderen, is veel breder. Niet alleen patiënten weten de helpdesk te vinden. De servicemedewerkers krijgen ook regelmatig vragen van zorgverlener.

In de categorie ‘Duurzaamheid in Zorginnovatie’ gaat het om de innovatie die als beste duurzaamheid integreert in zorgprocessen: essentieel om zorg toekomstbestendig te maken. Uiteindelijk viel in deze categorie de keuze op AxionContinu, dat zich al jaren inzet voor duurzaamheid. In eerste instantie vooral door zo duurzaam mogelijk te bouwen en renoveren, maar tegenwoordig ook door te proberen zo min mogelijk vierkante meters te bouwen.

Vier jaar geleden al maakte AxionContinu de strategische keuze om intensiever te gaan samenwerken met woningcorporaties en gemeenten om de personele en gebouwcapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. En dat werpt zijn vruchten af: de CO2-uitstoot van de organisatie daalt al jaren. In 2035 wil AxionContinu koploper zijn in duurzame zorg met een verlaging van de CO2-uitstoot van 55 procent ten opzichte van referentiejaar 2015. Ook wil de organisatie het gouden niveau van de Milieuthermometer op al haar locaties bereiken, een volledig emissieloos wagenpark hebben en 75 procent minder restafval realiseren.”

In de categorie ‘Leiderschap in de Zorg’ - voor de leider die met visie en daadkracht bijdraagt aan de transformatie van de zorgsector – had de jury een lastige keuze, met drie genomineerden die elk een indrukwekkend track record hebben opgebouwd. Uiteindelijk viel die keuze op Bianca Rouwenhorst, CIO en directeur informatiebeleid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bianca werkt actief aan beleid en strategieën die bijdragen aan de digitalisering en innovatie in de zorgsector. Haar kennis en betrokkenheid hebben direct invloed op de toekomst van de zorg in Nederland. Bianca heeft ook een scherp oog voor de mogelijkheden van technologie om zorgprocessen te verbeteren en de werkdruk van zorgprofessionals te verlichten. Haar leiderschap stimuleert samenwerking tussen zorgorganisaties, technologiebedrijven en beleidsmakers.