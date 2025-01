ICT&health World Conference: Deze sessies mag je niet missen!

Nog maar vier dagen en dan openen de deuren van de tweede ICT&health World Conference in het MECC in Maastricht. Drie dagen lang worden bezoekers getrakteerd op tientallen interessante en inspirerende keynotes, seminars, workshops en interactieve gesprekken, met als klap op de vuurpijl de uitreiking van de ICT&health Awards 2025. Hieronder belichten wij drie sessies die je waarschijnlijk niet wilt missen!

De impact van design op zorgverleners en patiënten

Barbara Koop, Hoofd Usability bij Philips, zal uitleggen hoe Philips de mens altijd centraal stelt in alle fasen van het ontwerpproces. Barbara spreekt onder andere over:

· Waarom het belangrijk is om medische professionals in het veld te observeren om oplossingen te ontwerpen met empathie en een diep begrip van de klinische praktijk. Hoe je oplossingen ontwerpt die gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn, zelfs in veiligheidskritische en inherent complexe omgevingen waarin artsen en verpleegkundigen vaak onder druk werken.

Hoe te ontwerpen tegen menselijke fouten; technologie (mits goed ontworpen) kan problemen voorkomen .

De presentatie zal ook ingaan op de designgeschiedenis van Philips (het is deze maand 100 jaar geleden dat het eerste hoofd design, Louis Kalff, bij het bedrijf kwam) en de toekomst daarvan, als bijdrage aan Philips' missie van betere zorg voor meer mensen.

Wanneer: Donderdag 30 januari, 11u30, locatie: 0.5 Parijs. Meld je hier aan!

Domeinoverstijgende samenwerking

Simone Maassen, innovatiemanager bij Coöperatie VGZ, verzorgt daar samen met Martine Raat-Twisk, projectleider digitale zorg dichtbij bij Regioplatform Noord Holland Noord een sessie over het regioplatform Noord-Holland Noord.

De titel van de sessie luidt: “Domeinoverstijgende samenwerking in de regio Noord-Holland Noord: de motor achter digitale zorginnovatie.” Tijdens de sessie gaat Simone in op de ervaringen van VGZ met telemonitoring, waarbij nauwe samenwerking met ambitieuze partners essentieel is om mooie projecten samen te ontwikkelen en te verbeteren. Martine belicht hoe het regioplatform momenteel samenwerkt aan de zorg van de toekomst. Dit alles met de ambitie om de zorg voor kwetsbare ouderen in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland ook in de toekomst toegankelijk te houden en patiënten meer regie over hun zorg te geven.

Wanneer: Dinsdag 28 januari, 13u45, locatie: 0.5 Parijs. Meld je hier aan!

De rol van openEHR

In haar presentatie “Building Blocks for Sustainability - Jamaica's openEHR Journey,” zal Dr. Barwise inzichten delen van Jamaica's baanbrekende reis naar digitale gezondheidstransformatie. Op basis van haar ervaring met het implementeren van openEHR-standaarden, zal ze onderzoeken hoe Jamaica gebruik maakt van op standaarden gebaseerde benaderingen en open-source oplossingen om uitdagingen in de gezondheidszorg te overwinnen. Haar discussie zal laten zien hoe strategische partnerschappen Jamaica helpen een robuust, interoperabel en duurzaam ecosysteem voor digitale gezondheidszorg op te bouwen dat gegevens van bestaande elektronische systemen consolideert en tegelijkertijd innovatie stimuleert.

Dr. Keisha Barwise slaat een brug tussen klinische praktijk en digitale gezondheidstransformatie. Met een basis in klinische zorg en een niet aflatende toewijding aan innovatie in de gezondheidszorg, heeft ze de afgelopen vijf jaar deel uitgemaakt van het team dat werkt aan de verbetering van het Jamaicaanse landschap voor gezondheidstechnologie. Als consultant van het Health Systems Strengthening Programme onder leiding van Dr. Michelle Roofe heeft ze deel uitgemaakt van het team dat vorm heeft gegeven aan Jamaica's digitale gezondheidsstrategie, met name door haar rol als Digital Health Standards Programme Coordinator waar ze werkte met Jamaica's proof of concept Health Information Exchange, gebouwd op openEHR en momenteel als Clinical Informatics Officer van het nationale Electronic Health Record (EHR) pilot team.

Wanneer: Woensdag 29 januari, 13u45, locatie: 0.2 Berlijn. Meld je hier aan!

Van 28 tot 30 januari 2025 openen we de deuren voor de 2e ICT&health World Conference. Een wereld vol baanbrekende ontwikkelingen, slimme technologieën en waardevolle inzichten die de toekomst van de gezondheidszorg en jouw zorgorganisatie vormgeven.