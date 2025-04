Verduurzaming Zuyderland naar volgende fase

Zuyderland Medisch Centrum werkt hard om de ziekenhuisgebouwen van onder meer Heerlen en Sittard-Geleen te verduurzamen. Dit jaar wordt er hard gewerkt om de doelen te halen voor de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0). Ook werkt Zuyderland aan het behalen van milieucertificaten van Milieu Platform Zorg (MPZ). Vooral het installeren van zo’n negenduizend zonnepanelen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen passen bij het Programma Duurzaam Zuyderland dat in 2024 is gestart.

De eerste negenhonderd zonnepanelen liggen sinds begin dit jaar op het dak van de in 2015 geopende Vleugel B, onderdeel van de ziekenhuislocatie in Heerlen. Naar verwachting worden deze zonnepanelen nog deze maand in gebruik genomen. Naast de zonnepanelen op het dak worden ook op de parkeerplaats zonnepanelen geplaatst in de vorm van pergola’s. Naar schatting kan hiermee vier procent van de huidige elektriciteitsbehoefte in het ziekenhuis in Heerlen worden gedekt. Bij de nieuwbouwplannen van locatie Heerlen (richting 2030) wordt ook rekening gehouden met de duurzaamheid. Zo wordt er onder meer gezorgd voor goede afwatering bij hevige regenval.

De ziekenhuislocatie in Sittard-Geleen wordt binnen afzienbare tijd vierentwintighonderd zonnepanelen rijker. En ook daar worden er pergola’s met ongeveer vijfduizend zonnepanelen geplaatst. Dit gebeurt op de medewerkersparkeerplaats tegenover de Foroxity-bioscoop. Hiermee kan naar schatting zo’n zeventien procent van het jaarverbruik van het ziekenhuis aan elektriciteit worden opgewekt door zonne-energie. Daarnaast wordt volgend jaar alle verlichting vervangen door zuinigere ledverlichting, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd.

Forse besparing met zonnepanelen

Met het omvangrijke zonnepanelen-project, gaat Zuyderland op beide hoofdlocaties opgeteld jaarlijks 4.305 MWh stroom zelf opwekken. Dit staat gelijk aan het gemiddeld verbruik van 1.631 huishoudens. In een zomers voorjaarsweekend kan de opwekking op locatie Sittard-Geleen incidenteel zelfs oplopen tot honderd procent ten opzichte van het gebruik, aangezien het stroomverbruik dan aanzienlijk lager is dan doordeweeks.

Roel Goffin, lid Raad van Bestuur in Zuyderland, benadrukt dat het verduurzamen heel belangrijk is en ook een forse investering betekent: “In de praktijk merken we dat het onmogelijk is om met enkel eigen middelen constant voorop te lopen met de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. We blijven afhankelijk van externe gelden om onze doelen (tijdig) te behalen. Daarom blijven we in gesprek met nationale en regionale overheden.”

Samenwerking

Door een krachtige samenwerking tussen de afdeling Vastgoed, Bouw & Techniek en het Projectbureau Additionele Gelden (PAG) van Zuyderland, zijn ondertussen veel investeringstrajecten in zowel de zorgcentra als de ziekenhuizen door financiering door externe partijen gerealiseerd. Zo zijn de investeringen in de zonnepanelen en LED mede-gesubsidieerd door de Europese Unie in het DuMaVa programma.

Ook andere ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten zich in voor verduurzaming onder meer via het gebruik van zonnepanelen. Zo zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente Groningen in augustus 2023 gaan samenwerken aan de bouw van een zonnepark met een rechtstreekse kabelverbinding naar het UMCG.