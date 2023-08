Philips: digitalisering stimuleert verschuiving zorg naar huis

Monique Reese en haar team bij Highmark Health pionieren al jaren met hoogwaardige gezondheidszorg voor thuis- en gemeenschapszorg, vertelt de DNP, Senior Vice President of Home and Community Care. “Bij Highmark Health is de benadering van volksgezondheid gericht op het leveren van persoonsgerichte zorg. Een groot deel daarvan is het ondersteunen van de gezondheid en genezing thuis.”

Thuiszorg zal blijven groeien

Volgens Reese zijn hier meerdere voordelen aan verbonden. “Het begint allemaal met het besef dat de woning de meest authentieke omgeving is waar je als patiënt zorg kunt ontvangen. Het is ook steeds vaker waar patiënten om vragen. En belangrijker nog: het helpt ons zorg van gelijke of zelfs betere kwaliteit te leveren, op meer betaalbare manieren. Dit zijn allemaal redenen waarom ik verwacht dat de thuiszorg zal blijven groeien.”

Een mooi voorbeeld is volgens Reese hoe Highmark Health de mogelijkheden voor ziekenhuis-aan-huis uitbouwen voor patiënten die acute zorg nodig hebben – of dat nu komt door een exacerbatie van hartfalen of een urineweginfectie. “Zodra we hebben vastgesteld dat een patiënt voldoet aan de criteria voor acute zorg, bieden we die patiënt de keuze of hij zorg in het ziekenhuis of thuis wil ontvangen. Dit betekent dat patiënten hetzelfde soort zorg kunnen krijgen als in een ziekenhuis, maar dan in het comfort van hun huis, met familieleden om hen heen.”

Meer betrokkenheid bij zorg thuis

Reese stelt dat de aanpak werkt: het gemiddelde aantal maandelijkse opnames in de ziekenhuis-aan-huis-programma’s in verschillende markten van Highmark is tussen 2020 en 2023 meer dan verachtvoudigd. “We zien ook bijzonder goede betrokkenheid, tevredenheid en resultaten onder patiënten die ervoor kiezen om zorg thuis te laten leveren.”

Elke patiënt heeft een eigen zorgteam, dat de zorgbehoeften en benodigde apparatuur eerst in kaart brengt. Zo’n zorgteam bestaat doorgaans uit diverse professionals – waaronder een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist, een therapeut, een assistent en een ziekenhuisarts. Dit zorgteam heeft elke dag contact met de patiënt via een mix van persoonlijke zorg en virtuele ziekenhuisbezoeken, ondersteund door patiëntmonitoring op afstand. Aanvullende diensten omvatten onder meer thuisinfusie, of een ziekenhuisbed in huis als dit meer comfort biedt.

Grotere rol digitale zorg

De rol van digitale zorg is sinds de coronapandemie sterk gegroeid, vertelt Reese. Daarmee worden veel drempels weggenomen om snel de juiste zorg te bieden. Zo hoeft iemand niet meer eerst naar een huisartsenpost of spoedeisende hulp te rijden. Virtuele of digitale zorg is daarmee een krachtig instrument geworden voor meer persoonlijke zorg.

“Tijdens de pandemie zagen we een grote opkomst van virtuele technologieën die de zorgverlening mogelijk maakten. We blijven deze adoptie ook na de pandemie zien. Wanneer een patiënt in ons ziekenhuis-aan-huis-programma bijvoorbeeld verhoogde symptomen ervaart, kan een ziekenhuisarts naar de hart-, longen- en darmgeluiden van een patiënt luisteren om op afstand een eerste beoordeling te doen. Indien nodig kan de ziekenhuisarts de patiënt vervolgens doorverbinden met een arts of een Advance Practice Provider (APP) voor een uitgebreider lichamelijk onderzoek en om een behandeling voor te schrijven.”

Uiteindelijk, meent Reese, is het allerbelangrijkste hoe Highmark alle technologische mogelijkheden integreert in het werk van de zorgteams, voor een naadloze patiëntervaring. “Wij willen de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt bieden. Dat vereist meestal een combinatie van persoonlijke en virtuele zorg. Het is niet het een of het ander. We moeten flexibel en aanpasbaar zijn in de mogelijkheden en oplossingen die we ontwikkelen, om tegemoet te komen aan de verschillende patiënt- en de marktbehoeften.”

Probleem van personeelstekorten

Stijgende problemen met personeelstekorten maken de juiste toepassing van technologie – ook in de back-office – steeds belangrijker. Bijvoorbeeld door automatisering van bepaalde taken. Een goed voorbeeld hier is de automatisering van de autorisatie voor thuiszorg ( het proces in de VS van het verkrijgen van goedkeuring of autorisatie van een zorgverzekeraar of een overheidsprogramma om thuiszorgdiensten te ontvangen).

“We hadden veel verpleegkundigen nodig voor handmatige autorisatie. Een paar jaar geleden hebben we samen met een van onze partners een technologische mogelijkheid gebouwd om die goedkeuringen te automatiseren. Hierdoor zijn de administratieve lasten voor zowel de betaler als de aanbieder verminderd. Zo konden we de verpleegkundigen die voorheen alle handmatige autorisatie deden, opnieuw inzetten. Omdat de autorisatie van de thuiszorg nu minder tijd kost, kunnen we ook sneller een thuisverpleegkundige bij een patiënt thuis krijgen. Dat houdt direct verband met een verbeterde kwaliteit van de zorg en een verminderde symptoomlast, evenals met minder ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp.”

Ziekenhuis blijft belangrijk voor zorg

Zorg thuis maakt de rol van het ziekenhuis niet minder belangrijk, wel anders, meent Reese. Zij verwacht dat ziekenhuizen zich nog meer gaan richten op de zorg voor patiënten met een hoge zorgvraag, terwijl de zorg met een minder vergaande zorgvraag zich blijft verplaatsen naar de woning. “De pandemie heeft deze ontwikkeling enorm versneld, maar op basis van mijn ervaring als huisarts is dit een evolutie die al vijftien jaar aan de gang is.”

Highmark ziet deze verschuiving weerspiegeld in hoe patiënten deelnemen aan het ziekenhuis-aan-huis-programma. Zo begon Highmark met het inschrijven van patiënten die de spoedeisende hulp in het ziekenhuis bezochten. Inmiddels neemt de zorgaanbieder ook patiënten op in het programma via andere zorginstellingen, zoals de thuiszorg of poliklinieken. “Dit helpt onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp te voorkomen en verbetert de patiëntervaring verder, omdat patiënten niet langer op de spoedeisende hulp hoeven te wachten.”

Lees hier het hele artikel op de website van Philips. Of lees hier over de Future Health Index 2022.