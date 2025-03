Kennissessie over impact standaard ‘Overdracht medicatiegegevens'

Het Programma Medicatieoverdracht komt op 26 maart met een online kennissessie om inzicht te geven in de stand van zaken van het programma. Deelnemende partijen krijgen onder meer duidelijkheid over hun rol in de uitrol van de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, aldus ziekenhuis-brancheorganisatie NVZ.

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk: het voorkomt menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen. Uit cijfers blijkt dat er ieder jaar in Nederland ongeveer 27.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis (een kleine 75 per dag) door vermijdbare medicatiefouten.

Minder fouten en administratie

De oorzaak is vaak een onjuiste medicatieoverdracht: zorgverleners weten niet precies welke medicatie een patiënt al gebruikt, omdat zorginformatiesysteem geen of beperkte informatie uitwisselen. Het kost zorgprofessionals veel tijd en energie om informatie over medicatie op tijd én compleet te krijgen. Digitaal uitwisselen van medicatiedata moet hierin verandering brengen. Digitale uitwisseling vervangt daarnaast tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgprofessionals de ruimte om te doen waar zij goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.



Het doel van het programma Medicatieoverdracht is om elke zorgverlener en patiënt of cliënt met één druk op de knop een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht te geven. Dit moet bijdragen bij aan de kwaliteit van zorg, verlaagt administratieve lasten, verbetert de patiëntinformatie en de ketensamenwerking. De NVZ werkt in dit programma samen met andere koepelorganisaties uit de verschillende zorgsectoren, maar ook met patiëntenorganisaties en softwareleveranciers.

Uitrol kwaliteitsstandaard

Deze partijen gaan de komende tijd samen de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ implementeren. In deze standaard is door alle zorgsectoren samen afgesproken op welke wijze medicatiegegevens digitaal worden uitgewisseld en zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt in de keten.



Die basisafspraken zijn vastgelegd in:

De kwaliteitsstandaard Overdracht van Medicatiegegevens in de keten.

Informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9).

Informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling.

Informatiestandaard Contra-indicaties en overgevoeligheden.

De implementatie van MP9 is gestart in twee regio’s, de Kickstartregio’s Friesland en Rijnmond. Een kleine groep zorgaanbieders en leveranciers test in deze regio’s de uitwisseling van medicatiegegevens volgens de nieuwe afspraken. Binnenkort starten nog twee ziekenhuizen met de implementatie en gaandeweg wordt het programma landelijk uitgerold, bij alle zorgaanbieders.



Op 25 maart organiseert het programma Medicatieoverdracht ter verduidelijking over de rollen van de diverse zorgpartijen een online kennissessie, met aandacht voor onder meer:

Wat de informatiestandaard Medicatieproces 9 betekent voor de verschillende ‘rollen’ in het medicatieproces: voorschrijver, apotheker en toediener;

Hoe Medicatieproces 9 de uitwisseling van medicatiegegevens verbetert aan de hand van concrete knelpunten.

Programma Medicatieoverdracht

Het Programma Medicatieoverdracht is een aantal jaar geleden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals altijd beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Het programma moet dit realiseren door te zorgen dat zorgverleners en zorginformatiesystemen dezelfde taal spreken en door zorgprocessen rondom medicatie in verschillende zorgsectoren op elkaar af te stemmen.



Aan het landelijke programma, opgestart vanuit het Informatieberaad Zorg, werken diverse sectoren mee: de gehandicaptenzorg, de GGZ, huisartsenzorg, mondzorg, medisch specialistische zorg, openbare farmacie, publieke zorg, trombosezorg, VVT en de sector patiënt & cliënt. De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd.

Kickstart Medicatieoverdracht

In 2022 ging de subsidieregeling Kickstart Medicatieoverdracht van start, vergelijkbaar met regelingen zoals VIPP, VIPP GGZ, Babyconnect en OPEN, om ervoor te zorgen dat standaard digitale overdracht van medicatiegegevens in de praktijk gebracht wordt. De regeling loopt in 2025 af.