Pilot met thuismonitoring boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is een vorm van hartritmestoornis die het meeste voorkomt. De hartslag is onregelmatig en vaak te snel of soms juist te langzaam. Deze aandoening is op zichzelf niet gevaarlijk maar er kleven wel risico´s aan. Vaak moet het dan ook worden behandeld om schade aan het hart te voorkomen. Door boezemfibrilleren kan namelijk de pompfunctie van het hart verminderen, waardoor hartfalen kan ontstaan of verergeren. Tevens kan er een bloedstolsel in de boezem ontstaan door de hartritmestoornis dat ergens anders in het lichaam een bloedvat kan afsluiten. Zodoende kan door boezemfibrilleren het risico op een herseninfarct toenemen.

Thuismonitoring met app

Met ingang van oktober 2022 worden nu dus in het Diakonessenhuis patiënten met boezemfibrilleren via thuismonitoring goed in de gaten gehouden. Patiënten houden bij thuismonitoring zelf hun gezondheid in de gaten. Via een app geven zij wekelijks gewicht, bloeddruk en hartslag door aan de behandelend cardiologen en verpleegkundig specialisten. Ook geven ze regelmatig antwoord op vragen in de app. Al die data worden doorgestuurd naar een speciaal team dat signaleert als het ‘niet pluis’ is. In dat geval kan de medicatie worden bijgesteld of een patiënt gebeld worden voor een consult.

Met thuismonitoring wil het Diakonessenhuis patiënten meer grip geven op hun eigen gezondheid. Tevens wordt constant de vinger aan de pols gehouden dankzij de constante metingen van de patiënt zelf. Indien nodig kan op die manier de behandeling sneller bijgesteld worden en kan het aantal herhaal (poli)bezoeken en onnodige opnames terug worden gebracht. Het Diakonessenhuis start nu allereerst met een pilot van tien maanden, waarin vijftig patiënten zullen deelnemen die voor het eerst met boezemfibrilleren bij het Diakonessenhuis in beeld komen. Als de resultaten positief zijn, wordt de groep uitgebreid met patiënten die al langer bestaand boezemfibrilleren hebben.

Boezemfibrilleren is wereldwijd probleem

Verpleegkundig Specialist Marieke Verhagen licht de keuze voor thuismonitoring op de website van het ziekenhuis toe: “Boezemfibrilleren is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis: ondertussen is er sprake van een epidemie. Het aantal gevallen zal in 2040/2050 verdubbeld zijn. Deze grote groep patiënten heeft regelmatige controles nodig. Voor dit toenemende beroep op de zorg kan thuismonitoring een hele goede aanvullende oplossing zijn.”

Cardioloog Ad Oomen vult aan: “Om die reden zijn wij als vakgroep heel enthousiast en willen we deze dienstverlening graag aan onze patiënten aanbieden om te ervaren hoe dit onze zorg ten positieve kan beïnvloeden.”

Innovatief hartproblemen monitoren

Mogelijke hartproblemen worden steeds vaker op innovatieve wijze op afstand gemonitord. Niet alleen in het Diakonessenhuis is men hier op een goede wijze mee bezig, ook op andere plekken zijn tal van bewonderenswaardige initiatieven. Mensen die een ´klein´ herseninfarct hebben gehad, kunnen dankzij monitoring op afstand bij Isala bijvoorbeeld direct vanuit de Spoedeisende Hulp al naar huis. Thuis krijgen vervolgens met een speciaal kastje hartritmemonitoring op afstand. Er wordt verwacht dat op deze nieuwe manier ongeveer tien tot twintig procent van de patiënten na een herseninfarct meteen weer naar huis kan.

Ook wordt er steeds grootschaliger onderzoek gedaan naar monitoring op afstand en er wordt zelfs onderzoek gedaan naar het signaleren van patiënten die een grote kans op hartfalen hebben, zonder dat ze al klachten hebben gerapporteerd. Het HagaZiekenhuis heeft daarvoor samen met Fitbit en de Google Cloud een grote stap gezet om grote hoeveelheden gezondheidsdata te verzamelen teneinde hartfalen te identificeren al voordat er klachten zijn. Het gaat hier om grootschalig onderzoek dat in de nabije toekomst waarschijnlijk zal helpen bij nog betere thuismonitoring.