Pilot voor vroegtijdige herkenning acute nierschade

Acute nierschade komt relatief veel voor bij opgenomen patiënten en kan leiden tot een vergroot risico op chronische nierschade, nierfalen en overlijden. In Nederland worden jaarlijks meerdere tienduizenden patiënten getroffen door acute nierschade. In die gevallen is snel handelen en ingrijpen van groot belang. Een AKI-alert maakt een vroegtijdige diagnose van acute nierschade mogelijk.

AKI-alert pilot

De AKI-alert zorgt ervoor dat artsen vroegtijdig op de hoogte zijn van patiënten die in het ziekenhuis liggen en (mogelijk) acute nierschade hebben ontwikkeld. Daarnaast krijgen de artsen direct ook mogelijke behandeladviezen voorgeschoteld. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen van, of zorgen voor vervangende, medicatie die een verhoogd risico op blijvende nierschade kunnen veroorzaken. Door te kiezen voor nierveilige (alternatieve) medicatie kan het risico op (chronische) nierschade drastisch verkleind worden.

De AKI-alert wordt via het EPD verstuurd naar de artsen. Met die melding wordt aangegeven dat patiënten (mogelijk) acute nierschade hebben. De noodzaak voor een AKI-alert wordt bepaald aan de hand van bloeduitslagen. Wanneer die uitslagen wijzen op acute nierschade, dan krijgen artsen de melding dat aanvullende diagnostiek en aanpassing van de behandeling nodig is. Hiervoor is geen toestemming van de patiënten nodig. Wanneer blijkt dat een arts middelen voorgeschreven heeft die de nieren kunnen beschadigen, dan neemt de apotheker contact op met de behandelend arts met het advies – als dat medisch kan – de behandeling aan te passen.

Vermijdbare acute nierschade voorkomen

Het doel van de pilot is naast het voorkomen van vermijdbare nierschade ook het verbeteren van de zorg rondom acute nierschade. Om het succes van de AKI-alert te kunnen bepalen, wordt de zorg zowel voorafgaand als na de implementatie van de AKI-alert geëvalueerd. Dit is een van de doelen van het AKI-PATROL consortium. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Meander Medisch Centrum, Ziekenhuisgroep Twente, UMC Utrecht en het MCL en wordt mede gefinancierd door de Nierstichting.

Vorig jaar ontving dr. Christina Gant van de Nierstichting een speciale Kolff+ beurs voor de ontwikkeling van het computerprogramma (AKI-PATROL) dat het herkennen van nierschade aan de hand van bloeduitslagen mogelijk maakt. “Dit programma is een klinische beslishulp die automatische meldingen geeft bij een verhoogd risico op nierschade en bij acute nierschade. Het programma is inmiddels ontwikkeld en kan binnenkort worden getest. Dankzij de Kolff+-beurs kunnen we nu vaart maken”, aldus Gant.