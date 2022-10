Pilotproject toont impact sociale robots in de ouderenzorg

Deze triple helix samenwerking binnen een pilotproject geeft resultaten, kennis en ervaringen die waardevol zijn voor zorg en industrie, specifiek daar waar flexibiliteit van professionals gewenst is en gestreefd wordt naar een langdurige, intensieve samenwerking met multi-actor complexiteit. Dat schrijven onderzoekers Somaya Ben Allouch, Jeroen Wildenbeest en Jeanine Wesselink-Huesken in ICT&health.

Unieke kans

Twee jaar dag in dag uit met een robot werken levert niet alleen een hecht en intensief verband op, maar geeft vooral een unieke kans om duidelijk en van zeer nabij inzicht te krijgen in het wel en wee van de dagelijkse routines van professionals en van de cliënten waar zij dag en nacht klaar voor staan, met of zonder inzet van een robot (nog).

Binnen het lectoraat Digital Life richten alle toegepaste onderzoeken zich op socio-technische systemen voor maatschappelijk welbevinden, waarbij de mens en haar behoeftes centraal staan. In dit project dus om de behoeftes van mensen in relatie tot de ontwikkeling en het contextuele gebruik van sociale robots.

Resultaten pilotproject

De resultaten van dit pilotproject laten onder meer zien dat:

Er behoefte is aan structuur en ondersteuning bij ADL, structuur en ondersteuning bij (revalidatie) oefeningen, hulp bij en herinnering aan medicatie, hulp bij metingen (bijv. bloeddruk, hartslag), infotainment, rust en afleiding op de afdeling.

Acceptatie van de sociale robots is bij zowel zorgprofessionals als cliënten op verschillende niveaus bereikt.

Introductie en begeleiding bij de initiële inzet van de robot op de afdeling is essentieel voor het slagen ervan.

Zowel GRZ als PG geven een positieve businesscase, zelfs bij gebruik van de (nog) hoge kosten van de hardware.

Waargenomen effecten zijn meer planbare tijdsbesteding, meer gerustheid, minder agressie/onrust, meer autonomie en vaker een lach op het gezicht. De sociale robot kan een goed middel zijn om mantelzorgers meer bij de zorg te betrekken.

