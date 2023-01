Poeptest met app bij chronische darmziekte

Kinderen met een chronische darmziekte kunnen bij UMCG met zorgtechnologie zelf of samen met hun ouders bijhouden welke klachten ze hebben. Door regelmatig hun poep te scannen met een poeptest, kan een speciale app aangeven of de ziekte opvlamt. Zodra dat gebeurt, is het advies om een afspraak in het ziekenhuis te maken.

Flarometer en app

Met de subsidie van ZonMw van een kwart miljoen gaat UMCG-arts Patrick van Rheenen, samen met een projectgroep, als eerste stap de Flarometer beschikbaar maken voor volwassen patiënten met een chronische darmontsteking in het UMCG. Hij verwacht dat dat deel van het project voor de zomer van 2023 gereed is.

Thuismonitoren darmziekte wérkt

Patrick van Rheenen vertelt op de website van UMCG hoe enthousiast patiënten en artsen zijn over deze innovatieve manier van thuismeten. ‘We hebben nu uitgebreid ervaring opgedaan met deze innovatieve manier van zorg en de aanloopproblemen opgelost. De druk op de polikliniek is sinds de introductie van deze vorm van monitoring enorm afgenomen. We zijn zelfs zo tevreden dat we de technologie beschikbaar willen maken voor gebruik bij volwassenen en voor patiënten in andere ziekenhuizen.’

Het is als tweede stap namelijk de bedoeling dat van de patiënten met chronische darmziekte van het Isala en Maastricht UMC+ straks óók deze mogelijkheid krijgen. Daarvoor zijn wel wat aanpassingen nodig in de praktische infrastructuur, bijvoorbeeld omdat ze bij Isala met een ander EPD werken dan UMCG.

Uitbouwen thuismonitoring

Een derde stap in het project, dat twee jaar duurt, is het verder uitbouwen van de thuismonitoring voor mensen met een chronische darmziekte. Patiënten die zichzelf injecteren met een geneesmiddel kunnen straks bijvoorbeeld met een vingerprik zelf bloed afnemen en hun medicijnspiegel bepalen. Op die manier hoeven patiënten straks nog minder vaak naar het ziekenhuis.

Veel diabetici zijn al gewend aan dit soort intensieve thuismonitoring en hebben vaak al vele jaren de nodige zorgtechnologie daarvoor in huis. Voor patiënten met een chronische darmziekte is het nog relatief nieuw, maar uiteindelijk zal dit voor hen, mede dankzij deze innovatie, ook de gewoonste zaak van de wereld worden.