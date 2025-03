Tijdbesparende software voor diagnostische beeldvorming

Echografie is één van de meest veelzijdige en toegankelijke vormen van diagnostische beeldvorming mits dat door een ervaren zorgverleners gebeurt. Maar er is een tekort aan ervaren personeel op het gebied van echografie. Ook is het aantal echografisten dat met een burn-out kampt, relatief hoog en duurt het opleiden van nieuwe zorgverleners lang. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, komt Philips met nieuwe Elevate-software voor de EPIQ Elite- en Affiniti-echografieplatforms.

De twee systemen leveren door de nieuwe software meer nauwkeurige beelden en zorgen ervoor dat de workflows intuïtiever zijn. Dit komt door onder meer honderd nieuwe voorinstellingen voor de beeldkwaliteit voor de buik, bloedvaten, kleine lichaamsdelen, pediatrie en gynaecologie. De verschillende transducers en weefselspecifieke voorinstellingen zorgen ervoor dat de beeldvorming beter is.

Verbeterde beveiliging

De doorgevoerde, technische verbeteringen zorgen ook voor een verbeterde cyberbeveiliging en gegevenscontrole. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor software-upgrades op afstand toegevoegd om zo toch sneller beelden te kunnen leveren en mogelijke problemen eerder te identificeren. Om zorgverleners te ondersteunen in hun online samenwerking met andere partijen is de nieuwe Elevate Release uitgerust met proactieve monitoring en uitgebreide virtuele toegangsmogelijkheden via Collaboration Live. Op die manier kunnen zorgteams op afstand diagnoses stellen en overleggen met patiënten en met elkaar.

Tijdsbesparing

Al met al zorgt deze verbetering in de echografie voor een verbeterde gebruikerservaring en een kortere trainingstijd voor nieuwe medewerkers. De nieuwe automatiseringsfuncties en geavanceerde algoritmen zorgen voor snellere en betrouwbare diagnoses. Dankzij de meest recente automatiseringsfuncties – de nieuwe Quick Launch-voorinstellingen – kunnen routineprocedures worden versneld. Zo zijn de onderzoeken van de buik de helft van de tijd korter. En omdat de technische updates zorgen voor beelden die helderder en uniformer zijn, blijkt dat het aantal keren dat er op knoppen moet worden gedrukt met 54 procent is afgenomen.

Ook bij het onderzoek waarbij de stijfheid van de lever kan worden gemeten (elastografie) is de onderzoektijd verkort. Dankzij de Philips ElastQ Imaging is de tijd voor leveronderzoek tot 60 procent verkort. De op AI-gebaseerde Philips AutoStrain helpt artsen automatisch waardevolle tijd te besparen door de drie beste beelden voor bij hartonderzoek te selecteren. Het Philips Affiniti-systeem beschikt over een op AI gebaseerd hulpmiddel voor het toekennen van een score voor de wandbeweging van het hart. Bij hartaandoeningen worden op die manier subtiele veranderingen in de functie van het hart waargenomen. Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan de handmatige scoretoekenning aan de wandbeweging zoals dat voorheen gebeurde.

Verder heeft Philips samen met partner Koios Medical gewerkt aan een op AI gebaseerde klinische beslissingsondersteuning voor knobbeltjes in de borst en schildkliernoduli. Ook gebruikt Philips steeds vaker technieken zoals augmented reality (AR) en artificial intelligence (AI). Deze technieken moeten artsen helpen om complexe, levensbedreigende aandoeningen efficiënter te kunnen behandelen.