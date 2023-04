Psylaris en Minddistrict verbeteren digitaal behandelaanbod

De samenwerking moet het digitaal behandelaanbod verbeteren zodat zorgverleners binnen de ggz hun patiënten beter kunnen ondersteunen met e-health en blended care oplossingen. Denk aan het uitbreiden van behandelingen of het zonder onderbreking overstappen van een digitale therapie naar een virtual-reality (VR) behandeling.

Digitaal behandelaanbod

De samenwerking tussen Minddisrict en Psylaris maakt het voor professionals eenvoudiger om een breed aanbod aan behandelingen te gebruiken, zo stellen de twee partijen. Op dit moment moeten zorgverleners, wanneer ze meerder digitale of blended care tools willen inzetten, verschillende platforms gebruiken.

“Dat betekent ook meer inlogmomenten en meer gedoe. Daar zitten hulpverleners natuurlijk niet op te wachten. Daarom is samenwerking tussen aanbieders belangrijk, zodat dit allemaal in één platform kan”, zegt Jeanette Ploeger, CEO van Minddistrict.

Integratie VR-oplossingen

Dankzij de samenwerking worden de VR-oplossingen van Psylaris geïntegreerd in de modules van Minddistrict. Cliënten kunnen dan vanuit die modules direct doorverwezen worden naar een VR-oefening en de ervaringen die ze opdoen bijhouden in het dagboek van Minddistrict. Hulpverleners kunnen daar direct ook feedback op geven. “Het is geen leuk extra dingetje om aan te bieden, maar een geïntegreerde behandeling. Natuurlijk met als doel om de cliënt het best mogelijk te helpen”, aldus Mike Verhiel, CEO bij Psylaris.

Het eerste goede voorbeeld van die integratie is al te zien in de VR exposure therapie Sociale Angst. Die is al geïntegreerd in de module ‘Minder sociale angst’ binnen de Minddistrict catalogus (/catalogus/minder-sociale-angst-met-vr). Psylaris en Minddistrict hebben daarnaast nog meer plannen. “De kern van de behandelingen die we ontwikkelen ligt in stress, angst en depressie. Op deze onderwerpen zullen we elkaar kunnen versterken,” zegt Verhiel.

“Het is zo zonde dat, als het allemaal bestaat, je het niet sámen zou kunnen inzetten. Psylaris draagt bij aan kwalitatieve zorg via VR. Minddistrict via online behandeling. Waarom niet tegelijkertijd, als dat extra kwaliteit en/of effectiviteit kan opleveren?”, voegt Ploeger daar aan toe.

De samenwerking met Psylaris is voor Minddisrict niet het enige initiatief dat als doel heeft hoogwaardige digitale therapie beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken op één platform. Vorig jaar startte de e-healthplatform aanbieder ook een samenwerking met Moovd met als doel een soepele overgang te bieden van psycho-educatie over EMDR binnen het platform, naar de daadwerkelijke behandeling via digitale EMDR.