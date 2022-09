RAAK-nominatie voor project 3D-printen hulpmiddelen

Elk jaar reikt Regieorgaan SIA een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Ook dit jaar heeft de jury 6 projecten genomineerd voor de RAAK-award 2022. Het merendeel van de genomineerde projecten hebben te maken met duurzaamheid en milieu. In de zorgsector werd één project genomineerd: het project Ergotherapie en Do-IT-Yourself-technologie onder leiding van lector Ramon Daniels van Zuyd Hogeschool.

3D-printen in de zorg

Als we het hebben over 3D-printen in de zorgsector, dan denken we natuurlijk vooral aan de successen die de afgelopen jaren al geboekt zijn met (bot)protheses, al dan niet voor chirurgische ingrepen. Daarnaast wordt ook al veel onderzoek, en tests, uitgevoerd naar het toepassen van 3D-geprint weefsel, het zogenoemde 3D-bioprinten.



Maar er is dus nog een zorgsector waar 3D-printing een doorbraak beleeft: de ergotherapie. Het gaat dan met name over het ontwerpen en produceren van op maat gemaakte hulpmiddelen. Hulpmiddelen zijn essentieel voor mensen met beperkingen om mee te kunnen doen in de samenleving. Door individuele behoeften zijn helaas niet alle beschikbare hulpmiddelen geschikt voor iedereen. Ergotherapeuten zijn van oudsher expert in advisering en aanpassing van hulpmiddelen. Do-It-Yourself-technologie, zoals 3D-printen, biedt extra kansen om hulpmiddelen op maat te maken.





Praktische hulpmiddelen

Twee voorbeelden van praktische hulpmiddelen die uit dit project voortkwamen zijn een bekerhouder met een aangepast handvat voor een jongen, die problemen had om het oor van zijn drinkbeker vast te houden. Een ander voorbeeld vinden we bij Adelante dat te maken had met een tienermeisje met een verminderde handfunctie en heel kleine handen, waardoor ze niet kon fietsen. Voor haar werden met de 3D-printer speciale handvatten op maat voor het fietsstuur geprint. Het gemaakte 3D-prototype leverde wel nog vragen op over de veiligheid. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan voordat er een definitief eindproduct wordt gemaakt.

RAAK-publiek-project genomineerd.

Onder leiding van Ramon Daniels, lector Ondersteunende Technologie in de Zorg aan Zuyd Hogeschool, is in dit RAAK-publiek-project al 2 jaar actieonderzoek uitgevoerd binnen verschillende zorgorganisaties. De input kwam van ergotherapeuten of andere revalidatie-professionals en hun cliënten. Maar ook van technici, 3D-print-experts, docenten, studenten en onderzoekers. Het resultaat van het project is een brede waaier aan producten en inzichten voor onderzoek, onderwijs en praktijk zoals een procesbeschrijving voor het 3D-printen van hulpmiddelen. Op de website Hulpmiddelentips.nl kunnen op de button ‘Maak het zelf slimme 3D-ontwerpen worden gedeeld.