Regie over eigen gezondheid met een PGO

Nederland vergrijst, de vraag naar zorg neemt toe, het is lastig personeel te vinden en er komt dus een zorginfarct aan. “Als samenleving moet je daar iets aan doen”, meent Otter. “Zorg op afstand en e-health kunnen daarbij helpen. Als ik er over tien jaar slechter aan toe ben dan nu, kan ik vermoedelijk alleen nog goede zorg krijgen als we nu flink inzetten op technologie. Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn daarbij een belangrijke schakel.”

Als patiënt kampt Otter (66) met meerdere aandoeningen. Zo werden in 2013 bij hem COPD en longemfyseem vastgesteld. De jaren daarna volgden andere ziektebeelden, zoals een snelle hartslag, maagklachten, constante vermoeidheid en een schildklieraandoening. “Momenteel ben ik onder behandeling bij een neuroloog, longarts, cardioloog en een fysiotherapeut.”

Diversiteit aan zorgverleners

Juist die diversiteit aan zorgverleners maakt gebruik van een PGO interessant (kijk hier voor een voorbeeld-PGO), ontdekte Otter toen hij zich in het onderwerp ging verdiepen. “Ik ben IT’er van beroep, dus ik was nieuwsgierig naar digitale oplossingen in de zorg. Ik gebruikte al diverse apps om te communiceren met mijn zorgverleners, maar ik was op zoek naar een manier om al mijn medische gegevens op één plek te hebben.”

Dat dit kan met een PGO, werd Otter al snel duidelijk. Hij vond er 16, selecteerde er drie en meldde zich aan bij de PGO die het beste bij zijn situatie aansloot. Hierin kan Otter al zijn medische dossiers inzien, zelfs die van zorgverleners waar hij niet meer onder behandeling is, zoals een revalidatiecentrum. Deze PGO heeft verschillende zorgpaden gekoppeld aan de beschikbare functionaliteiten, bijvoorbeeld voor COPD en dementie.

“Hiermee kon ik onder meer mijn ziektelast vaststellen. Naast communicatie met al mijn zorgverleners, waaronder ook mijn huisarts en apotheek, kan ik ook mijn gezondheid beter managen en zelf metingen uitvoeren.”

Ruimte voor verbetering in PGO

Otter is niet alleen een gebruiker, hij test PGO’s op verzoek van de ontwikkelaars ook actief uit. “Ik heb suggesties aan de ontwikkelaars doorgegeven, zoals het verwijderen van dubbele gegevens en het verbeteren van de duidelijkheid van de teksten. Het tonen van labuitslagen en het overzichtelijk kunnen inzien van informatie van meerdere ziekenhuizen is nog volop in ontwikkeling. Er is ook ruimte voor verbetering wat betreft snelheid, gebruiksvriendelijkheid en taalgebruik, maar ik merk dat de PGO-aanbieders actief bezig zijn met verbeteringen.”

