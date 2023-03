Regiobeelden ter versterking van regionale samenwerking

Ten behoeve van regiobeelden en regioplannen zijn in januari criteriasets gepubliceerd. De Rijksoverheid zal de regio’s faciliteren met beschikbare informatiebronnen. Het RIVM heeft met landelijke datapartijen en met input van IZA-partijen de pagina ‘basisbeeld’ ontwikkeld. Deze is te vinden is op www.regiobeeld.nl.

Per regio en thema zal op deze pagina doorgeklikt kunnen worden naar belangrijke feiten en cijfers. Deze kunnen gebruikt worden om een basisbeeld van de regio te ontwikkelen. De regio’s voldoen hiermee echter nog niet aan de vastgestelde criteria. Het basisbeeld dient door de regio’s aangevuld te worden met kwalitatieve informatie, om zo duiding te kunnen geven aan het verhaal van de regio.

Regiobeelden

Samen met landelijke (data)partijen zal in de komende periode worden verkend hoe het basisbeeld op regiobeeld.nl uitgebreid kan worden. Daarbij wordt er naar gestreefd dat aanvullende informatie en links uiterlijk eind april beschikbaar zijn op regiobeeld.nl. Aanvullende informatie kunnen regionale partijen met elkaar uitwisselen. In dat licht is de ACM Beleidsregel over afspraken in het kader van de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’ relevant.

De uitwisseling van vertrouwelijke bedrijfsgegevens kan impact hebben op de onderlinge concurrentie. Dat is dan ook de reden waarom partijen moeten vastleggen waarom deze informatiewisseling noodzakelijk is om het regiobeeld op te stellen. De ACM acht op voorhand het uitwisselen van huidige en toekomstige tarieven daarvoor niet noodzakelijk. Een regiobeeld is een overzicht van de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio.

Privacywetgeving

Privacywetgeving is waar rekening mee moet worden gehouden bij het opstellen van regiobeelden en regioplannen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken met gezondheidsgegevens en daar zal dus extra zorgvuldig mee omgegaan moeten worden. Daarom is het van belang dat persoonsgegevens alleen mogen worden uitgewisseld als daarvoor een wettelijke basis is. In principe geldt dat niet wanneer er geanonimiseerde persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarbij is het wel zaak dat er rekening mee gehouden moet worden dat bij koppeling van datasets niet kan worden uitgesloten dat gegevens toch herleidbaar worden tot individuen, zodat er alsnog een wettelijke basis voor de gegevensverwerking moet zijn.

Themapagina burger- en patiëntenparticipatie

Bij de criteria voor regiobeelden en regioplannen zijn ook afspraken gemaakt over het betrekken van het burger- en patiëntenperspectief. Dit kan op veel manieren. Zo biedt de pagina ‘inwoner- en patiëntenparticipatie’ praktische tools, adviezen en handreikingen ten behoeve van de ondersteuning van regio’s. Daar zijn ook onderzoeken en praktijkvoorbeelden te vinden. Die praktijkvoorbeelden over inwoner- en patiëntenparticipatie zullen in de komende periode verder worden uitgebreid.

Aan de slag

De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen. Wie daaraan wil bijdragen kan daarvoor contact opnemen met de zorgverzekeraar. In het overzicht wat hier gedownload kan worden, is te zien welke zorgverzekeraar per regio het eerste aanspreekpunt is.