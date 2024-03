Reinier de Graaf schaft meerdere BirthVR-brillen aan

Vrouwen die gaan bevallen, kunnen op de verloskamer van het Reinier de Graaf ziekenhuis nu dus kiezen voor de BirthVR-bril. De vrouw krijgt met deze digitale tool hulp om te ontspannen. Dit kan doordat ze opdrachten krijgt in een virtuele omgeving. Door die afleiding kan pijn of mogelijke angst worden verminderd. Met de BirthVR-bril kiest de vrouw zelf voor een aangename, virtuele omgeving, bijvoorbeeld een strand, bergen of water. En ze kan kiezen uit enkele stemmen. De stem coacht de vrouw door een aantal fases van de bevalling. Met opdrachten krijgt ze hulp om haar aandacht te richten op haar ademhaling. In zekere zin is de vrouw aan het mediteren.

Pilot van KNOV

Al in mei 2022 onderzocht het KNOV in een pilot de mogelijkheid van VR om de pijnscore tijdens een bevalling te verlagen. Een belangrijke vraag was ook of daarmee het aantal doorverwijzingsvragen van zwangere vrouwen met een ‘pijnstillingswens’ kon worden verlaagd? Inmiddels komt uit die pilot en ervaringen uit de praktijk naar voren en kan de eerste vraag in ieder geval volmondig met ‘ja’ worden beantwoord en de tweede moet nog nader onderzocht worden in de praktijk. Tevens moet worden aangetekend dat de behandeling niet voor iedereen even geschikt is en een enkeling deze zelfs als onprettig ervaart. Vrouwen kunnen dan ook bij Reinier de Graaf zelf kiezen of ze van deze innovatieve mogelijkheid gebruik willen maken en het voordeel van deze interventie is dat je hem eenvoudig af kunt breken. Zeker is dat het in veel gevallen goed werkt en inmiddels zijn dan ook al de eerste ‘VR-baby’s’ ter wereld gekomen.

Minder pijnstilling met BirthVR-bril?

De werking van de speciale BirthVR-brillen die in het Reinier de Graaf ziekenhuis gaan worden ingezet, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bedacht door gynaecologen samen met zwangere vrouwen. Mogelijk kan de BirthVR-bril pijnstilling voorkomen met een epidurale of remifentanyl pomp. Zo’n behandeling moet door een anesthesist van het ziekenhuis worden uitgevoerd. Werkt de methode met de BirthVR-bril voldoende, dan is er mogelijk minder vaak een anesthesist nodig. De vrouw kan bevallen onder begeleiding van haar eigen verloskundige. Reinier de Graaf heeft voldoende VR-brillen voor de verloskamers aangeschaft, zodat iedere vrouw die in ons ziekenhuis bevalt van de bril gebruik kan maken.