Revolutie in de health care: de medische wearables

Dankzij die digitale biomarkers krijgen artsen een accurater zicht op hun patiënten. Ingrid Maes, managing director Inovigate Belgium: “Digitale telemonitoring levert een longitudinaal beeld van de patiënten op. Artsen zien dus niet louter een ‘snapshot’ van het moment waarop de patiënten op consultatie komen. Met als gevolg dat ze beter kunnen inschatten of een bepaald patroon typisch is voor een patiënt, of eerder een afwijking laat zien.”

Inzetbaar bij complexe ziektes

“Vooral op domeinen waar disease management complex is, bieden medische wearables een grote meerwaarde”, vindt Ingrid Maes. “En dan denk ik in de eerste plaats aan ziektes als Parkinson en MS. Bij dat soort aandoeningen kan de intensiteit van de symptomen sterk wisselen. De behandeling moet bovendien op de patiënt worden afgestemd, en de therapie is vaak een combinatie van medicatie en lifestyletips rond meer bewegen, stressmanagement en voeding.” Medische wearables kunnen de patiënten daarbij coachen.

Beter inzetten op preventie

Ook op het vlak van preventie zijn medische wearables van onschatbare waarde. “Voorkamerfibrillatie is een aandoening waarbij patiënten vaak geen symptomen ervaren. Bij dat soort ziektes kunnen medische wearables een belangrijke rol spelen”, vindt Sarah Perneel van Arseus Medical. De biomarkers gemeten over een lange termijn leveren voorspellende waarden op – tot meerdere dagen vooruit. Over voorkamerfibrillatie bijvoorbeeld, maar ook over hartinfarcten, COPD … Bij bepaalde afwijkingen kan het toestel de behandelende arts of verpleging via een alert informeren. Of data doorgeven aan het ziekenhuis of zorgcentrum waar de patiënt verblijft of in behandeling is.

De druk in de zorg verlichten

Maarten Falter, cardioloog bij het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, voorspelt dat wearables op termijn de druk in de zorg zullen verlichten. “Digitale monitoring aan de hand van wearables kan een stuk van de administratie, van de routinetaken en van de manuele metingen overnemen. Zo blijft er meer tijd over voor een-op-eengesprekken tussen arts en patiënt”, legt hij uit. “Met wearables kun je ook bepaalde ziektes vroegtijdig opsporen en adequaat behandelen. Je voorkomt dus intensievere behandelingen in een latere fase”, vult Sarah Perneel van Arseus Medical aan.

Meer comfort voor de patiënt

Tot slot bieden medische wearables grote voordelen voor de patiënt zelf, zegt Maarten Falter: “Patiënten kunnen de zorg die ze nodig hebben voor een stuk naar huis verplaatsen. Ze hoeven dus niet altijd naar het ziekenhuis of naar de huisarts te gaan. Ze krijgen met andere woorden veilige en kwalitatieve zorg op een comfortabele manier.”

Telemonitoring aan de hand van wearables biedt patiënten ook het veilige gevoel dat de arts thuis over hun schouders meekijkt. Ingrid Maes: “Pijnpatiënten die weten dat ze opgevolgd worden door arts of verpleegkundigen ervaren veel minder pijn, zo blijkt uit studies. Het gevoel van constant opgevolgd te worden is dus een belangrijk aspect voor de patiënt.”

Meer weten over over telemonitoring? Bekijk hier het volledige panelgesprek met Ingrid Maes, Inovigate Belgium; dr. Maarten Falter, cardioloog bij het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en Sarah Perneel, Arseus Medical.

Slimme, medisch gevalideerde wearable voor de monitoring van patiënten

Een van de slimme tools voor telemonitoring die momenteel furore maken is CardiacSense. De medisch gevalideerde wearable ziet er weliswaar uit als een gewoon licht polshorloge, maar het gaat hier om een geavanceerd alles-in-één-apparaat dat continu de vitale waarden van de patiënt registreert. 24 uur per dag, zeven dagen lang verzamelt het medisch device klinisch relevante data over de patiënt, die op elk moment zijn af te lezen. Hierdoor helpt CardiacSense een diagnose stellen. De wearable voor ambulante patiëntenmonitoring is ook preventief inzetbaar en kan zo levens redden.

Wat meet de CardiacSense allemaal?

Elektrocardiogram

Atriumfibrilleren

Hartslag & hartslagvariabiliteit

Ademhalingsfrequentie

Hartritmestoornissen

Zuurstofverzadiging

Kom hier alles te weten over dit hightech medical grade device.