Innovatieve robotarm verbetert knieprothese-chirurgie

De nieuwe robotarm maakt gebruik van CT-scans om de optimale maat en locatie voor de prothese te bepalen, wat leidt tot precieze chirurgische procedures. Dit resulteert in een zeer nauwkeurigere plaatsing van knieprotheses, wat het risico op postoperatieve klachten vermindert.

Langeloo legt uit: “Door eerst een CT-scan te maken, kunnen we de problemen in de knie nauwkeurig identificeren. Deze informatie wordt ingelezen door de robot, waardoor we de maat van de prothese en de exacte plaatsing ervan kunnen bepalen. Hierdoor kunnen we chirurgie op maat leveren.”

Van Jonbergen voegt eraan toe: “De robot helpt bij het zagen van de botten voor een perfecte plaatsing van de prothese. Omdat we nauwkeuriger kunnen opereren, tasten we minder weefsel aan en dat leidt tot minder pijn en sneller herstel.”

Innovatieve technologie

De innovatieve robotarm fungeert als een assistent voor de orthopedisch chirurgen, maar vereist deskundige bediening. De chirurgen hebben speciale training gevolgd om de robotarm te kunnen gebruiken. Deze technologische vooruitgang vertegenwoordigt een verbetering ten opzichte van traditionele methoden.

Bovendien worden alle gegevens van de robotoperaties verzameld en geanalyseerd voor wetenschappelijk onderzoek. Langeloo benadrukt: “De resultaten van de analyses zullen helpen om te bepalen of de robot voor alle patiëntencategorieën meerwaarde heeft, of juist voor patiënten met complexere knieproblemen. Dit biedt mogelijkheden om de zorg te verbeteren en te innoveren.”

Robotarm niet altijd geschikt

Hoewel de inzet van de robotarm een vooruitgang is in de knieprothesechirurgie, komen niet alle patiënten in aanmerking voor deze technologie. Van Jonbergen legt uit: “Ieder lichaam is uniek, en iedere persoon is verschillend. We screenen patiënten eerst zorgvuldig en bepalen de meest geschikte behandeling op basis van individuele behoeften.”

Niet alleen bij orthopedie maar ook in andere disciplines worden steeds vaker robotarmen ingezet. Kinderneurochirurgen in het Prinses Máxima Centrum maken gebruik van de slimme robotarm van Tijn, terwijl in het UMCG de technologie wordt ingezet bij dotterprocedures. Zeker is dan ook dat robotica in een moderne OK een steeds grotere rol gaat spelen.

Korte wachttijden

Een ander opvallend kenmerk van de kniechirurgie in Deventer Ziekenhuis is tot slot de efficiëntie en snelheid waarmee de behandeling kan worden uitgevoerd. Binnen twee weken kunnen patiënten een eerste afspraak maken met de orthopedisch chirurg, wat resulteert in snellere behandeling in vergelijking met andere ziekenhuizen in Nederland. Het Deventer Ziekenhuis heeft een topklinische status en is landelijk erkend, waardoor het jaarlijks tientallen patiënten met knieklachten uit het hele land aantrekt.