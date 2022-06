’s Heeren Loo: digitalisering kan heel klein beginnen

Zo woont Lian op een locatie van ’s Heeren Loo in de regio Apeldoorn. Ze heeft een lichte verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en autisme. Door haar lichamelijke beperking kan ze haar handen niet goed gebruiken. Daardoor was ze tot voor kort beperkt in haar eigen handelen en was ze van veel dingen afhankelijk van haar begeleiding. Digitalisering op maat hielp haar uiteindelijk.

Innovatieve toepassingen geven vrijheid

Jan Jakob Leidekker, coördinator innovatie bij ’s Heeren Loo in Apeldoorn, liet haar kennismaken met een aantal innovatieve toepassingen. Dit bracht Lian veel meer vrijheid en zelfstandigheid. Zo kan ze nu zelf de gordijnen open doen, een muziekje opzetten of water koken voor thee of koffie. Heel gewone handelingen die Lian met behulp van innovatieve aanpassingen nu ook zelf kan. Dat maakt haar zelfstandiger én vrolijker.

“Elke ochtend werd ik om 6 uur wakker en ik kon niet eens muziek luisteren omdat ik de radio niet aan kreeg”, vertelt Lian. “Ik moest dan tot 7 uur wachten tot de begeleiding kwam. Daar werd ik heel druk van in mijn hoofd en daardoor werd ik boos. Ik wilde heel graag iets hebben waardoor ik ’s morgens iets meer zelf kan doen.”

Lian laat zien hoe innovatieve toepassingen zoals een slimme speaker haar leven verrijken.

Met behulp van een slimme speaker in haar kamer kan Lian nu veel apparaten bedienen. Ze kan de muziek starten, de verlichting aan- en uitdoen, haar gordijnen openen en de waterkoker aanzetten. “Nu ben ik ’s ochtends veel blijer en kan ik mij beter ontspannen. Ik vind het heel fijn dat ik nu niet meer alles aan mijn begeleiding hoef te vragen.” Hierdoor lukt het Lian om zelfstandig in haar appartement te kunnen blijven wonen.

Digitalisering & IT Strategie

’s Heeren Loo kwam in juli 2021 met een overkoepelende Digitalisering & IT Strategie. Deze strategie moet ertoe leiden dat digitalisering in de haarvaten van zorg en bedrijfsvoering komt te zitten. Zo worden digitale integraties integraal onderdeel van het zorgproces, in plaats van dat ze erop gelegd worden.

De zorgaanbieder stelt in de strategie te geloven dat digitale innovaties direct kunnen bijdragen aan een goed leven voor cliënten – mits vanaf de start ingebed in de leefwereld van cliënten en medewerkers. Waarbij de mensgerichte zorg van de instelling persoonlijk en dichtbij blijft, maar waar digitale middelen de zelfredzaamheid van cliënten sterk kunnen vergroten. Zodat zij, samen met verwanten, meer eigen regie ervaren.